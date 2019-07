Karolina Brodníčková, Jan Rovenský, Právo

Právu to v úterý potvrdil důvěryhodný zdroj z okolí premiéra s tím, že Staněk by svůj odchod měl oznámit v pátek při setkání s prezidentem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Zdroj tak potvrdil scénář, o kterém psalo Právo již minulý týden.

„Staněk už pochopil, že jeho pozice ve vládě je neudržitelná a že se s ním nepočítá. Jde o to, jestli soc. dem. bude dál trvat na Šmardovi, který přes Zemana zřejmě neprojde, anebo navrhne někoho jiného. Pokud ano, tak by prezident Staňka dál nedržel,“ řekl Právu zdroj.

Když si Zeman postaví hlavu...

„Celá krize vznikla kvůli ČSSD, a to hlavně proto že po odvolání šéfa Národní galerie Praha Fajta ztratil Hamáček nervy a Staňka potopil. Jenže to udělal, aniž by si se Zemanem projednal nového ministra. Tím prezidenta překvapil a ten se zatvrdil. A každý ví, že když si Zeman postaví hlavu, tak s ním nikdo nehne. Na kompromis, kde by slevili všichni, by ale kývnout mohl,“ dodal zdroj.

Šmarda nedávno několikrát zopakoval, že na funkci nelpí a že jen vyhověl přání šéfa Hamáčka.

Premiér se v úterý o řešení krize nechtěl bavit: „Nebudu nic komentovat dřív, než když se setkám s panem prezidentem a budu mít příležitost si s ním o samotě promluvit,“ reagoval pro Právo.

ČSSD na místní rozvoj?



Zdroje blízké špičkám ČSSD v úterý Právu zase řekly, že Babiš přijde za Zemanem s „nabídkou, která se neodmítá“, s tím, že cenu za Staňka by mělo podle názoru jednoho ze členů širšího vedení sociální demokracie zaplatit právě ANO.

Sněmovnou se v úterý šířily spekulace, že by Babiš mohl nabídnout ČSSD výměnu resortu kultury za ministerstvo pro místní rozvoj. Zeman totiž již předtím uvedl, že Šmarda by se na tento resort hodil lépe.

ČSSD pro to, aby tato vláda fungovala, udělala již maximum ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček

O nápadu, aby Staněk dál řídil ministerstvo kultury a soc. dem. za to získala jiný resort spravovaný ANO, Babiš podle zdroje z okolí premiéra nechce ani slyšet.

Podobně se v úterý vyjádřila i vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „O možné výměně resortů jsme nejednali. Vím, že se to nabízí jako varianta, ale není to na stole,“ sdělila.

Možných řešení je podle Schillerové několik. „V klubu proběhla debata pana premiéra a poslanců. Mezi nimi převládá názor, že by se tato vláda měla udržet. Jediná cesta je diplomatická, hledání variant. Pan premiér má v hlavě některé varianty, ale neprezentoval je, bude je prezentovat panu prezidentovi,“ řekla.

Zeman Staňka neodvolá zadarmo



Ani z nejužšího vedení ČSSD nechtěl nikdo návrh, se kterým premiér za Zemanem na Hrad přijede, komentovat. „Je na premiérovi, aby prosadil takové řešení, které by situaci odblokovalo. ČSSD pro to, aby tato vláda fungovala, udělala již maximum,“ poznamenal pro Právo ministr zahraničí a místopředseda soc. dem. Tomáš Petříček.

V politických kuloárech panuje názor, že pokud Babiš přesvědčí Zemana, aby Staňka odvolal, nebude to zadarmo, přičemž výši ceny si určí Zeman sám. Hlava státu sice udržuje s premiérem dobré vztahy, jsou ale záležitosti, v nichž se jejich názory diametrálně liší, a Zeman tak může využít příležitost prosadit si svou.

Olomoucká krajská organizace ČSSD vnímá působení svého člena Staňka ve funkci ministra kultury negativně. Krajský šéf a poslanec Jiří Zemánek v úterý podle ČTK řekl, že sice zaznívají delší dobu i hlasy pro vyloučení Staňka ze strany, nyní to však podle něj situaci nevyřeší. Staněk by měl prý především co nejrychleji odejít z vlády. „Rozkol ve vládě už způsobil, složitější už to být nemůže,“ řekl Zemánek.

Poukázal však i na to, že v ČSSD je řada prezidentových příznivců, takže Staňkovy kroky mají u části straníků podporu. „Musím říct, že řada členů soc. dem. mu drží palce. Opravdu si myslí, že poukázal na nějaké nešvary,“ dodal Zemánek.

KSČM hlásí potíž

Schillerová zdůraznila, že předčasné volby jsou až úplně poslední varianta a že o kompetenční žalobě na Zemana Babiš neuvažuje.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa případný odchod ČSSD z vlády nemusí nutně znamenat demisi premiéra a pád celé vlády. Komunisté by pozměněnou Babišovu vládu zřejmě podrželi. Jenže je tu problém. KSČM chce jednat s ANO, protože v pondělí vláda odmítla návrh poslanců KSČM na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství.

Podle Filipa jde o jednu ze sedmi podmínek, za kterých komunisté tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD. „V pátek se o tom poradíme na výkonném výboru a naplánuji jednání s premiérem Babišem a zástupci hnutí ANO,“ řekl Filip.

SPD stejně jako ODS by v případě rekonstrukce vlády žádala nové hlasování o důvěře. Okamurova strana dlouhodobě tvrdí, že by pak Babišově vládě vyjádřila důvěru pouze v případě, že by jí programově vyšla vstříc.

Pravicová opozice a Piráti jakýkoliv model nové vlády ANO v čele s Babišem odmítají.

Bartoš na Hrad

Babiš již dříve uvedl, že pokud by ČSSD opustila vládu, byly by ve hře předčasné volby.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše by se však nejdříve měly vyřešit spory o vládu. „Je absurdní hovořit o tom, že by se Sněmovna rozpustila a nechala premiéra Babiše vládnout na tomto půdorysu, nebo s nějakými jinými osobami,“ řekl.

Bartoš požádal Zemana o schůzku, ale dostal termnín až v druhé polovině srpna. [celá zpráva]