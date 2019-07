ber, Novinky

Bendl v úterý složil už čtvrtý poslanecký slib, poprvé byl do Sněmovny zvolen v roce 1998. Ve vládě Mirka Topolánka zastával post ministra dopravy, ve vládě Petra Nečase zase šéfoval resortu zemědělství. Od roku 2000 byl osm let hejtmanem Středočeského kraje.

Poslední poslanecký mandát mu skončil v říjnu roku 2017. „Dva roky mimo politiku mě namotivovaly k tomu, co si myslím, že je ještě potřeba udělat a že toho není málo,” řekl už dříve Novinkám Bendl.

Bendl chce řešit hlavně zemědělství



Ve Sněmovně se chce věnovat především oblasti zemědělství. „Chci řešit přehnanou byrokracii a nesmyslné papíry, které po nás stát chce. Poté potraviny. Sice říkáme, že chceme podporovat českou potravinu, ale málo pro to děláme,” zhodnotil Bendl. Třetím tématem je podle něj voda.

ODS podle Bendla potřebuje jak mladé, tak zkušené politiky. „Jsem v politice dlouho. Jsem dinosaurus, mi kdysi říkali,” doplnil s nadsázkou Bendl.

Babka se chce věnovat kultuře



Nováčkem ve Sněmovně je pětadvacetiletý Ondřej Babka z hnutí ANO. Ten by se chtěl věnovat kultuře.

„Pátým rokem se v komunálu věnuji převážně kultuře. Moc se těším, je to pro mě obrovská výzva. Kandidoval jsem s tím, že se může stát, že usednu ve Sněmovně, a budu se snažit to vykonávat co nejlépe,” řekl dříve Novinkám.