Kristýna Léblová, luh, Novinky

Ledolamy chrání most nejen před ledem a ledovými krami, ale také před nečistotami vzniklými například při povodních, které zachytí a most tak ochrání. V roce 2017 byl jejich stav vyhodnocen jako velmi špatný. Pro jejich výměnu ale bylo zapotřebí nejdřív vybrat, vytěžit, uskladnit a usušit kvalitní dřevo.

„Ledolamy se mění po patnácti letech. Je užito jiné dřevo. Jedná se o dub evropský, duby byly vytěženy v Čechách. Dřevo se sušilo zhruba na třicetiprocentní vlhkost tak, aby tam nevznikaly trhliny. Muselo se kontrolovat, bylo to opravdu náročné,“ sdělila Novinkám mluvčí TSK Barbora Lišková.

Nyní již započala samotná kompletní výměna jednotlivých dřevěných prvků na ledolamech, která podle Liškové potrvá až do listopadu nebo prosince. Poškozené byly především části nad hladinou, kde voda stoupá a klesá a kde docházelo k hnilobě a rozpadu dřeva. Nutná je ale celková výměna, a proto je zapotřebí potápěčů.

„Potápěči musí uvolnit staré kmeny, které se poté vyndají na loď. Přesně se změří a upraví nejen do rozměrů, ale vydlabávají se do dřeva různé žlaby, úprava se dělá přímo na míru jednotlivým částem ledolamu. Poté je opět navrácená už nová část na původní místo,“ vysvětlila mluvčí.

Pro práce nad hladinou je na místě jeřáb na speciálním pontonu. Nejširší klády mají podle mluvčí až padesát centimetrů v průměru a délku zhruba dvanáct metrů. Celková výměna ledolamů vyjde přibližně na třicet milionů korun. Karlův most po výměně ledolamů čeká další rozsáhlá oprava, a to oblouků mostu, která potrvá zhruba dvacet let.