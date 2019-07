Jan Rovenský, Právo

Pane profesore, krize kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) hrozí rozpadem vlády. Kdo za ni nese vinu – prezident Zeman, premiér Babiš, vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček?



Nelze říci, že jen jeden z nich je vinen. V každém případě jsme se ocitli ve velmi nepěkné situaci, z níž musí být občan dost rozladěn. Vznikla krize, která nemusela a ani neměla vzniknout. Stane se, že koaliční partner chce vyměnit svého ministra, a na to má právo i z hlediska koaliční smlouvy, což nyní prezident zbytečně komplikuje.

Staněk demisi podal a podal ji za něj i premiér, z tohoto hlediska je to jasné

Chápu, že běžní lidé nemají detailní znalosti ústavy a že některé věci se jim mohou jevit příliš formalisticky, ale když premiér navrhne výměnu ministra, tak to prezident má udělat bez zbytečného odkladu, což se nyní zbytečně prodlužuje.

Prezident argumentuje tím, že chce počkat, jak dopadne mj. trestní oznámení, které Staněk podal na exředitele Národní galerie Praha Fajta kvůli nehospodárnosti, a že vláda, která chce bojovat proti korupci, se nemá zbavovat takového ministra.



Rozumím tomu, že takový argument může být pro někoho přesvědčivý, ale z hlediska základních ústavních principů není příliš správný. Navzdory tomu, že určité formulace v naší ústavě nejsou jednoznačné, platí, že o personálním složení vlády rozhoduje premiér, nikoli prezident.

Patřím k těm, kdo kandidaturu Miloše Zemana podporovali v prvním i v druhém období, a už po té první volbě jsem vzhledem k jeho aktivismu napsal, že prezident by měl dbát na úsloví „raději méně, ale lépe“. To platí i v tomto případě. Prezident také píše zápis do knihy historie a měl by i posuzovat, jak v ní bude vypadat.

Měl by Babiš podat kompetenční žalobu?



Pokud prezident nechce vyhovět premiérovu návrhu na odvolání Staňka, není jistota, že i kdyby premiér vyhrál případný kompetenční spor u Ústavního soudu, který může trvat dlouho, bude prezident tuto jasnou ústavní formulaci dodržovat.

Osobně jsem doporučoval, aby ČSSD byla ve vládě, protože tento kabinet v zásadě pokračuje v sociálním, levicovém programu předchozí vlády

Rozumím tomu, že mezi premiérem a prezidentem je určitý zvláštní vztah, a chápu, že se Babišovi do sporu se Zemanem nechce. Je-li tu vůle všech subjektů konflikt vyřešit, tak uvidíme, jak to 12. července (datum plánované schůzky Zemana s Hamáčkem a Staňkem – pozn. red.) dopadne.

Nejsem z těch, kdo by Staňka kategoricky odsuzoval, máme-li ale mít kritéria pro rozumný rozhovor, tak se musíme pohybovat v rámci pravidel. Staněk demisi podal a podal ji za něj i premiér, takže z tohoto hlediska je to jasné.

V ČSSD sílí hlasy, že pokud prezident Staňka neodvolá, musí strana z vlády. Co byste svým kolegům poradil?



Zdá se mi, že v rámci soc. dem. se zase bohužel ukázaly velké rozpory, zda má být ve vládě, nebo ne. Jakkoli mohu mít pochopení pro věci, které Staněk udělal, tedy výpovědi pro ředitele galerií a kontroly hospodaření, ještě to neznamená, že nemusí respektovat elementární stranickou disciplínu.

A pokud to tak v pátek nedopadne, tak si myslím, že většina v soc. dem. bude pro odchod z vlády. Osobně jsem doporučoval, aby ČSSD byla ve vládě, protože tento kabinet v zásadě pokračuje v sociálním, levicovém programu předchozí vlády.

Nyní ale vznikla taková konfliktní situace, že tyto programové věci jdou bohužel stranou, jelikož soc. dem. nemůže nerespektovat určité základní principy fungování strany.

Takže by přišly na řadu předčasné volby?



Předčasné volby nelze nikdy vyloučit, ale nemyslím si, že by to bylo ideální řešení. Průzkumy sice nepřeceňuji, ale ty ukazují, že současná struktura ve Sněmovně je relativně stabilní, hnutí ANO suverénně vede a nemá reálného soupeře. Jediné, co by se změnilo, by bylo, že by vypadly některé malé strany, což by bylo pozitivní, ale nikoli rozhodující.

Předčasné volby by měly být až tou poslední možností a politici by se měli snažit situaci vyřešit tak, aby mohla vláda fungovat celé volební období. Jsou tu určité hodnoty, kterých by si politici měli vážit a pěstovat je, jako je například pevná, stabilní vláda.

Babišův kabinet vládne relativně dobře a byla by podle mě škoda, kdyby skončil.

Tím nemám na mysli jen současnou situaci, ale i neustálý boj proti Babišovi. Opozice nemá reálné možnosti premiéra svrhnout, a i kdyby se jí to podařilo, tak nemá schopnost vytvořit nějakou vládu, protože je příliš roztříštěná a chybějí jí osobnosti, které by měly šanci získat širší důvěru veřejnosti.

Při vší kritičnosti vůči této vládě je prostě fakt, že za daného stavu lepší vládu vytvořit nelze. Babišův kabinet vládne relativně dobře a byla by podle mě škoda, kdyby skončil.