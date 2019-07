ren, zpe, Novinky

„Prezident republiky zastává názor, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém rezortu,” uvedl po schůzce s premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem Janem Hamáčkem prezident Zeman prostřednictvím svého mluvčího.

Reagoval tak na činnost ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v souvislosti s odvoláním ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Staněk jejich odvolání ale nespojoval přímo s korupcí, jak nyní učinil prezident, ale s chybami v hospodaření. Na oba také ministr podal trestní oznámení.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

„Oba ztratili mou důvěru v tom, že jsou schopni hospodárně a odpovědně vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem. Kontroly od roku 2016 ukázaly na celou řadu pochybení a na porušení zákona o veřejných zakázkách,” uvedl Staněk 18. dubna, když o odvolání obou informoval.

Jiří Fajt před nově otevřenou kavárnou Národní galerie v paláci Kinských v centru Prahy.

FOTO: Peter Kováč, Právo

Zeman již 27. června na závěr své návštěvy Vysočiny uvedl, že rozhodne o výměně na postu ministra kultury až poté, co se vyšetří ona trestní oznámení, která podal Staněk.

Ministr kultury demisi podal 20. května, prezident Zeman ji ale do dnešního dne odmítl přijmout. Pokud se tak nestane, tak ČSSD hrozí odchodem z vlády a předseda soc. dem. Jan Hamáček to znovu zopakoval po čtvrtečním jednání a tvářil se odhodlaně. Situaci společně s ním jel do Lán řešit premiér Andrej Babiš, ale prezidenta nepřesvědčil.