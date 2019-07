Jan Martinek, Právo

O tom se přesvědčila Marie z Prahy 7, které její pětasedmdesátiletá matka po telefonu mimochodem sdělila, že jí „nějací pánové vyměnili v bytě zámek“.

„Bylo mi to podezřelé a ptala jsem se na podrobnosti. Zjistila jsem, že u matky dopoledne zazvonili dva muži, řekli, že jsou z té a té firmy a že zrovna sousedce vyměňují zámek, tak jestli chce, můžou jí jej taky vyměnit. Matka samozřejmě souhlasila,“ řekla Marie Právu.

Koupit si jen tak zámek od neověřené firmy je nejhorší, co můžete udělat Jan Čižinský

Posléze zjistila, že za nevyžádanou výměnu zámku její matka zaplatila pět tisíc korun, přičemž zámečnické firmy si za tu samou práci účtují kolem tisícovky. Firma, jejíž jméno redakce Práva zná, vznikla podle obchodního rejstříku letos v lednu a podle informací Práva sídlí na tzv. virtuální adrese v centru Prahy, kde má zapsané sídlo mnoho dalších společností.

Podobný případ už před dvěma lety vyšetřovala policie v Ústí nad Labem, kde zástupci společnosti s téměř totožným názvem obcházeli seniory a vnucovali jim výměnu zámku, samozřejmě za několikanásobně vyšší ceny, než je obvyklé.

Čižinský zasáhl

Zároveň svým „klientům“ nenechali všechny klíče od nových zámků a některé si nechali. Podle obchodního rejstříku lze vystopovat, že se jedná o stejnou firmu, která dnes operuje v Praze, jen s lehce pozměněným názvem a jiným jednatelem.

Marie se se svým příběhem svěřila v uzavřené skupině na Facebooku, kde si jej všiml starosta Prahy 7 a poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský. Ten začal jednat.

„Zavolal jsem na telefonní číslo té firmy a vyjasňoval jsem si s nimi, co se stalo. Jejich verze byla, že v tom domě už jeden zámek vyměňovali a jen tak zkusili i sousedy. Tomu jsem ale neuvěřil,“ řekl Právu Čižinský.

Společnost upozornil, že nejen na městské části Praha 7, ale i v celé Praze je podomní prodej zakázán. „Upozornil jsem je, že se dopustili přestupku. Chtěl jsem po nich, aby té paní vrátili peníze, což slíbili, že udělají. Řekl jsem jim také, ať naši městskou část vynechají,“ uvedl starosta.

Čižinský si nemyslí, že by lidé, kteří nabízejí seniorům předražené zámky, chtěli v jejich bytech později loupit. „Ale koupit si jen tak zámek od neověřené firmy je to nejhorší, co můžete udělat. Protistrana může mít tak klíče k vašim dveřím,“ upozornil.

„Je to bezpochyby šmejdská praktika. Kdo jiný bude dopoledne přes den doma než senior nebo matka s dítětem? Tito lidé využívají přesně těch samých triků jako prodejci předražených hrnců,“ uvedl starosta.

Příběh Marie a její matky skončil šťastně: po starostově intervenci přišli zaměstnanci oné společnosti zámek osobně odmontovat a vrátili peníze.

„Neustále se dušovali, že si nejsou ničeho špatného vědomi, a pořád nám kladli na srdce, abychom to hlavně hned vyřídili na radnici. Omluvili se asi dvacetkrát a pokorně vyslechli mou přednášku o nekalých praktikách vůči seniorům,“ uvedla žena.