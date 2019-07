ČTK

Doposud nejteplejší červen meteorologové zaznamenali roku 2003, kdy se průměrná teplota dostala na 19,4 stupně Celsia. Oproti normálu z let 1981 až 2010 byl letošní červen teplejší o 4,9 stupně.

Průměrná teplota 20,7 stupně řadí letošní červen mezi pět nejteplejších měsíců zaznamenaných v zemi od roku 1961. Teplejší byly pouze červenec 1994 a 2006 s průměrnou teplotou 21 a 21,3 stupně a srpen 1992 a 2015 s průměrnou teplotou 20,8 a 21,3 stupně Celsia.

Sucho se zhoršuje

Málo srážek a tropické teploty mohou za to, že v převážné většině Čech je výrazné až extrémní sucho v půdě do jednoho metru. Naopak Morava s výjimkou Ostravska a Opavska je na tom lépe díky dešťům v týdnu od 16. do 22. června.

Předpověď však hlásí v tomto týdnu suché a slunečné počasí, ač bez tropických teplot, a sucho se postupně rozšíří i na Moravu. Předpokládá se, že na konci týdne bude výjimečné až extrémní sucho na 80 procentech území, řekl jeden z tvůrců projektu InterSucho Pavel Zahradníček. V neděli ráno bylo na 46 procentech území.

Stupeň sucha vědci určují jako poměr aktuální nasycenosti půdy do jednoho metru a průměru nasycenosti v tomto období za léta 1961 až 2010. Stupňů sucha je šest, přičemž výjimečný a extrémní jsou dva nejhorší.