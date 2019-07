zpe, Novinky

„Klíčový moment je úterý. Pokud se nestane nic mimořádného, klíčové rozhodnutí padne zítra. Pokud by sociální demokracie nemohla rozhodovat o tom, kdo budou její ministři, nemá smysl být ve vládě,“ řekl při příchodu na pondělní jednání vlády Hamáček.

V případě, že by prezident stále odmítal odvolat současného šéfa kultury Antonína Staňka a na jeho místo dosadit Šmardu, ministři za soc. dem. by podali demisi. Podle koaliční smlouvy by pak museli rezignovat i ministři za ANO a padla by vláda.

Babiš i Hamáček už připustili, že by se mohly konat předčasné volby. „Každá politická strana musí být připravena projít testem voleb,“ konstatoval Hamáček. Jeho partaj přitom v posledních volbách do Evropského parlamentu utrpěla debakl.

Zeman ale v rozhovoru pro sobotní MF Dnes řekl, že odchod ČSSD z vlády nemusí znamenat předčasné volby, ale pouze rekonstrukci kabinetu v případě, že nerezignují všichni ministři za ČSSD. Prezident naznačil, že by se mohl vzpříčit právě Staněk. Ten už ale jednou demisi podal, Zeman ji ale nepřijal. Podle Hamáčka by to v takovém případě situaci museli posoudit ústavní právníci.

Babiš věří, že Zemana přesvědčí



Ministři za ANO ale věří, že Babiš nakonec Zemana přesvědčí a ten Šmardu jmenuje. Schůzka je plánována na úterý odpoledne, kvůli protahujícímu summitu EU se ale možná posune.

Premiér z Bruselu vzkázal, že se pokusí dojednat odklad schůzky. Pokud to nebude možné, odletí ze summitu před koncem jednání.

Babiš se kvůli průtahům neúčastní ani pondělního jednání vlády, které tak řídí Hamáček. „Pan premiér zůstává v Bruselu, summit pokračuje v úterý v 11 dopoledne, takže není technicky možné, aby se vrátil, tak ho zastoupím a vládu budu řídit. Jak jsem koukal na program, tak jsou to spíše technické věci, budeme to mít rychle,“ shrnul před jednáním kabinetu Hamáček.