Spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání nebo nejmenování ministra může vyvolat pouze premiér. Babiš v ČT řekl, že chce záležitost řešit jednáním, je to podle něj věc diskusí a výměny názorů. „Nevidím důvod podávat žalobu,” uvedl. Do té doby, než se v pátek setká s Hamáčkem, se nechce dál vyjadřovat.

Ve středu o podání kompetenční žaloby hovořil s novináři místopředseda ČSSD Ondřej Veselý jako o hotové věci, Hamáček však jeho slova mírnil s tím, že nejdříve chce se Zemanem jednat.

Zeman ve čtvrtek po návštěvě Kraje Vysočina uvedl, že rozhodne o výměně na postu ministra kultury až poté, co se vyšetří trestní oznámení, které podal současný šéf resortu Antonín Staněk (ČSSD). Na připomínku, že vyšetřování se může táhnout měsíce, prezident odpověděl, že mu to nevadí. Požadavek ČSSD, aby situaci vyřešil do 30. června, označil za ultimátum a drzost.

Ve čtvrtek večer se Zeman setkal s Hamáčkem v Novém Veselí na Žďársku. Hovořili spolu zhruba hodinu. Poté odjeli, aniž by novinářům cokoliv řekli.

„Premiér je jediný člověk, který může situaci odblokovat. Pokud by podal kompetenční žalobu a chtěl rozehrát kompetenční spor, tak by to znamenalo, že vnímá požadavky ČSSD a že je na straně ČSSD, pokud ne, tak to znamená, že ho ČSSD nezajímá a že nereflektuje na požadavky svého koaličního partnera,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka při příchodu na čtvrteční jednání grémia, které bude řešit další postup.

„Pokud kompetenční žaloba nepřipadá v úvahu, tak nemá cenu v této vládě setrvávat. Pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti, tak když něco slíbila a kladla si podmínky, které nejsou splněny, a potom pokračovala v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu,“ dodal Chvojka.

Nemyslí si, že by se ČSSD mohla nechat přesvědčit Zemanem k tomu, aby na ministerstvu kultury zůstal Staněk. „Pan předseda Hamáček včera řekl, že si nedokáže představit, že by seděl ve vládě s ministrem, kterého navrhl k odvolání,“ dodal Chvojka.

Ve hře je podle něj demise všech ministrů ČSSD. „Pravda je, že pokud jsme před týdnem řekli, že pokud nebudeme vědět do 30. června, jak se to bude mít s výměnou ministra kultury, tak to bude mít následky, tak bychom se podle toho měli chovat, pokud máme nějaké zbytky hrdosti,“ uvedl Chvojka.

Náladu uvnitř ČSSD strany razantně zhoršila úterní schůzka kandidáta soc. dem. na ministra kultury Michala Šmardy se Zemanem, na níž prezident nominantovi naznačil, že jej ministrem jmenovat nechce.

Poté, co se to vedení sociálních demokratů dozvědělo, sešlo se během středečního jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě. Ve hře kvůli tomu bylo i hlasování proti vládě, ale ČSSD nakonec kabinet podpořila.

Předsednictvo soc. dem. se předtím v pátek usneslo, že pokud nebude o výměně ministra jasno do konce června, svolá své mimořádné jednání. Na něm by znovu mohlo hlasovat i o odchodu z vlády. V pátek pro to hlasovalo 10 členů předsednictva z přítomných 41, dalších deset se zdrželo.