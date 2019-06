Novinky, ČTK

Článek, pro jehož nálezce Zeman vypsal odměnu 100 tisíc korun, po léta marně hledali odborníci, dobrovolníci i hradní mluvčí.

Hrad dál tvrdí, že článek existuje, ale místo dokazování svého tvrzení začal předkládat jiné Peroutkovy texty, na jejichž základě by autorovi bylo možné vytýkat antisemitismus nebo servilnost vůči nacistickému režimu.

S tím přišel Zeman i nyní. Zmínil třeba články „Češi, Němci a Židé”, „Dynamický život” nebo „Naše ústava”.

„Pokud si vzpomínám, tak naproti tomu ten článek Hitler je gentleman byl docela nevinný, protože akorát říkal: Věřme Adolfu Hitlerovi, on je to přece gentleman a on splní dané slovo,” řekl Zeman.

Zeman Peroutku opakovaně chválil



Prezident Zeman se přitom o Peroutkovi v minulosti vyjadřoval pochvalně jako o jednom z výborných novinářů, kteří mu v dnešní době chybí.

„Bohužel nežijeme v době Karla Havlíčka ani v době Ferdinanda Peroutky. Žijeme v době Martina Komárka,” řekl například Zeman ještě jako poslanec 23. dubna 2002 na půdě Poslanecké sněmovny.

V lednu 2015 prezident při projevu k výročí konce šoa o Peroutkovi prohlásil, že napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem „Hitler je gentleman”. Zároveň mu přisoudil výrok „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky”.

Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

Zeman přitom i ve zmíněném projevu hovořil o tom, že Peroutka byl „jeden z největších českých novinářů”.

Hrad se za výroky neomluvil



Peroutkova vnučka Terezie Kaslová se za výroky dožaduje omluvy. Původně žalovala prezidentskou kancelář, ale po zásahu Nejvyššího soudu musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Zeman bude na vlastní žádost vedlejším účastníkem sporu.

Justice původně Kaslové přiznala nárok na omluvu od prezidentské kanceláře za to, že prezident označil jejího děda za autora zmíněného článku.

Hrad se navzdory pravomocnému rozsudku neomluvil, ačkoliv Zeman již v dubnu 2015 slíbil svou omluvu, pokud se zmíněný článek nenajde. Později prohlásil, že se omluví jen za nenalezení textu, nikoli za výrok samotný. Nejvyšší soud pak verdikt zrušil a spor vrátil na začátek.