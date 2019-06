Jiří Novotný, Právo

Správné by bylo zařadit do povinné výbavy také cyklistickou přilbu. Tu zatím musejí mít pouze cyklisté mladší osmnácti let. Podle studie Centra dopravního výzkumu by přitom 37 procent ze zemřelých cyklistů nehodu přežilo, kdyby měli na hlavě přilbu.

Počet nehod, které cyklisté způsobují, přitom roste. Podle policejní statistiky bylo jen loni v Česku evidováno celkem 4281 nehod s účastí cyklistů, při nichž bylo usmrceno 38, těžce zraněno 396 a s lehkým zraněním vyvázlo 3219 lidí. A samotní cyklisté zavinili kolem 2700 těchto nehod.

Byla to samozřejmost

Podobné je to i letos, kdy za leden až květen přišlo při dopravních nehodách o život patnáct cyklistů, ještě o tři více než za stejné loňské období.

„V minulosti bylo samozřejmostí, že kolo bylo vybaveno zvonkem, který svým charakteristickým cinkáním upozorňoval na jízdu cyklisty. S rozšířením sportovních konstrukcí kol zvonek zmizel,“ napsal Právu Jiří Stručovský z Ledče nad Sázavou.

„Cyklista tak nemá možnost, jak na sebe upozornit ostatní účastníky provozu. Bylo by proto jistě správné vybavit kola výstražným zvukovým signálním zařízením, vyjma kol pro profesionální sportovní účely,“ dodal Stručovský.

Pokud policista přistihne cyklistu na kole, jehož výbava neodpovídá vyhlášce, může mu dát blokovou pokutu do 2000 korun. Povinná výbava ovšem zahrnuje jenom přední a zadní odrazky bílé barvy, oranžové odrazky v paprscích kol i na pedálech a dvě na sobě nezávislé brzdy. Za snížené viditelnosti musí mít kolo ještě bíle svítící přední světlomet a zadní svítilnu červené barvy.

Zvonek je na kole pouze doporučeným vybavením stejně jako kryt řetězu a blatníky. Když tedy na bicyklu chybí, pokuta za to nehrozí. Přitom jde o významné bezpečnostní prvky.

Povinnou výbavu jízdních kol stanovuje ministerstvo dopravy (MD). Na dotaz Práva, kdy a proč z ní zvonek zmizel, odpověděla mluvčí MD Lenka Rezková: „Povinnost mít na kole zvonek zanikla vyhláškou našeho ministerstva v srpnu 2002. Po sedmnácti letech, která od té doby uplynula, lze ale jen obtížně dovozovat důvody, které k tomu autory vyhlášky vedly.“

Přes neutěšenou statistiku nehod však MD žádnou změnu této vyhlášky nechystá. „Je třeba si uvědomit, že kdyby se zvonek do povinné výbavy vrátil, museli by si jím lidé dovybavit statisíce už používaných kol,“ uvedla Rezková.

Podle odborníků by ovšem toto dovybavení nebylo žádným velkým problémem. „Zvonek má na kole rozhodně být, vždyť nějaké volání či mávání rukou v krizových situacích nepomůže. Jde přitom o výbavu za pár desítek korun, která by žádného majitele kola nezruinovala,“ řekl Právu dopravní expert Roman Budský.

Na internetu začínají nabídky klasických zvonků už od pětadvaceti korun.