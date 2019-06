Karolina Brodníčková, Právo

Suma se skládá především z menších finančních částek, lidé nejčastěji posílají stovky korun, maximálně pár tisíc. Na účet Milionu chvilek napršela takřka celá suma za poslední měsíc, stav účtu k 21. květnu totiž činil pouze necelých 300 tisíc korun.

Jedním z největších darů, 50 tisíc korun, přispěla Asociace soukromého zemědělství ČR, která sdružuje 7,5 tisíce českých sedláků. Babišovy kauzy totiž podle nich ohrožují důvěryhodnost českého zemědělství i České republiky.

Nejvyšší příspěvek, 100 tisíc korun, poslal podle informací ČTK český podnikatel. Spolek si jeho identitu prověřil na internetu, údajně jde o člověka bez vazeb na politické strany. Nedělní demonstrace má být podle organizátorů ze všech dosud pořádaných protestních akcí proti Babišovi nejdražší.

Dosud poslední akce na Václavském náměstí ze 4. června vyšla prý na 550 tisíc.

Video

Demonstrace s názvem MÁME TOHO DOST! na Václavském náměstí

Protest na Letné odhadl předseda spolku Milionu chvilek Mikuláš Minář na 1,5 milionu korun.

„Budeme mít mnohem větší pódium, o další dvě LED obrazovky víc. Celkově toho bude mnohem víc. Teď nemám přesnou představu, ale myslím, že řádově to bude dvakrát až třikrát dražší než Václavské náměstí. Milion až milion a půl, tak nějak by se to mělo vejít,“ citovala Mináře ČTK.

Demonstrace proti Andreji Babišovi a Marii Benešové na Václavském náměstí

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jak naloží se získanými financemi od dárců, záleží výhradně na spolku Milion chvilek. O jeho hospodaření rozhoduje podle stanov rada. Jak Právu uvedl advokát Filip Rigel, peníze spolek může použít, na co chce, na rozdíl od financí politických stran nebo prezidentských kandidátů, zákon spolku nenařizuje, jak peníze smí či nesmí použít.

Podle transparentního účtu spolek utrácí peníze hlavně za demonstrace a propagaci, tisk letáků, pronájem techniky apod.