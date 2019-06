Oldřich Danda, Právo

Smyslem každého opozičního politika je zasednout v příští vládě. A vy jste nedávno řekl, že v příští vládě by neměl sedět nikdo z Nečasovy vlády.



Politika není jen o tom sedět ve vládě. Nebudu politiku opouštět už jen proto, že spousta mých voličů si přeje, abych to nedělal. Ale možnosti znovu zasednout do exekutivy jsem se po dlouhém přemýšlení vzdal.

Někdo se mě nedávno zeptal, zda cítím vinu za kauzu Jany Nagyové (nyní Nečasové). Já na rozdíl od kolegů z ODS vinen nejsem. Ti jsou vinni, protože o tom věděli a nic nedělali. V té vládě jsem ale seděl a bylo by pokrytecké tvrdit, že nenesu žádnou politickou odpovědnost.

Bohužel se po letech ukázalo, jaký tam panoval absurdní a odporný systém, kdy milenka a šéfka sekretariátu premiéra velela většině ministrů. Mně ne, já jsem v tom nevinně. Ale přijímám politickou odpovědnost. Pevně věřím, že po babišovské éře přijde vláda, která povede zemi k prosperitě a modernizaci. A tato vláda by neměla být zatížena nikým, kdo vzbuzuje vzpomínky na spoluvládnutí Jany Nagyové. U nás jsme dva – já a Karel Schwarzenberg – a oba jsme řekli, že nám to nedává právo být v další vládě.

Vy se v 58 letech chystáte do politického důchodu?



Proč, vždyť jsem ještě mlád.

Jakou ale máte jako politik perspektivu, když jste se distancoval od příštího vládnutí?



Veškerá vůle lidu se koncentruje do Sněmovny a tam jde dělat efektivní politiku a pomáhat vládě. Toho se nezříkám.

Příští týden se bude hlasovat o nedůvěře Babišově vládě. Otázka je, proč hlasování vyvoláváte, když je jasné, že nemáte dostatek hlasů?



Politická odpovědnost opozice je udělat vše, aby někdo, kdo působí České republice takovou strašnou mezinárodní ostudu, nebyl předseda vlády.

Opozice nemá jiný nástroj než hlasování o nedůvěře. Když se to nepodaří, tak je to politická odpovědnost těch, kteří Andreje Babiše podrží.

Varianta bez Babiše?



Nikdo z nás nepochybuje, že hnutí ANO má právo vládnout, jenom by nemělo mít v čele vlády člověka, který dělá takovou ostudu ČR. Dneska v Evropě všichni vědí, že krade peníze všech daňových poplatníků v celé EU. Byli bychom rádi, kdyby předseda vlády v takové hloupé pozici nebyl, a je čistě na ANO, jestli někoho takového vymění.

On pořád neví, co chce dělat. Chce být europoslanec, primátor Miroslav Kalousek o Jiřím Pospíšilovi

Ale hnutí ANO vyhrálo volby v čele s Andrejem Babišem.



Jestliže hnutí ANO dneska dopředu říká: my nikoho jiného než Babiše nenavrhneme, a pan prezident říká: nikoho jiného než Babiše nejmenuji, tak to je jejich politická odpovědnost, která škodí ČR. A nemůže to být důvod pro to, abychom my nedostáli své odpovědnosti.

Uděláme vše, aby Andrej Babiš nebyl předsedou vlády, a nechť každý poslanec, protože hlasování je o důvěře, či nedůvěře, se postaví a řekne jasně do kamery: věřím, či nevěřím Andreji Babišovi. Já si myslím, že i po této morální stránce je to důležité, protože dnes není pochyb, že v čele vlády České republiky je zloděj prostředků všech daňových poplatníků EU.

Proč říkáte zloděj, když ho neodsoudil žádný soud, ani audit Evropské komise to neříká?



Protože jsem ten audit četl a mám patnáctileté zkušenosti člověka, který pracuje s veřejnými rozpočty, byl jsem šest let ministrem financí a vím, že tento předběžný audit se dá možná trochu změnit v některých technických momentech u jednotlivých projektů, ale o tom, jestli je nebo není Andrej Babiš v konfliktu zájmu a jestli krade nebo nekrade, tak se tato zpráva změnit nedá.

V té zprávě přece není, že krade.



Je tam napsáno, že tím, že si pravidla určuje podle toho, jak se mu to hodí, tak vlastně krade. Akorát je to posvěcené zákonem, což je ještě horší. To je stejné, jako kdybyste hrál fotbal a jedno mužstvo by bylo vybaveno praporky a píšťalkou rozhodčích. Andrej Babiš je přesvědčen o tom, že smí hrát fotbal a přitom mít v ústech píšťalku rozhodčího, což mu prošlo v České republice, ale neprojde mu to v civilizovaném světě.

Mně na té straně moc záleží. Možná vám to přijde pozérské, ale je to moje dítě.

Půjdete v neděli na demonstraci na Letné?



Možná ano, možná ne. Já to nechci příliš medializovat, protože kdykoliv se objevím na nějaké demonstraci, tak se v babišovské propagandě objeví, že to platil Kalousek a Soros. Žádnou demonstraci neplatili ani Kalousek, ani Soros. Na demonstraci bude spousta lidí, kterých si vážím, které mám rád. Možná je tam přijdu pozdravit, možná také ne.

Co říkáte na argument, že demonstrace nejsou tak spontánní, jak se tváří, a že srovnávání s rokem 1989 silně kulhá?



Srovnání s rokem 1989 samozřejmě kulhá. To je něco jiného, ale spontánní to je. Tady je výrazná část lidí, kteří si nepřejí, aby jim jejich předseda vlády dělal ostudu v celém světě, a jdou mu to říct naprosto jasně na Václavské náměstí nebo na Letenskou pláň. A není to tak, jak jsem slyšel od některých PR agentur Babiše: „Vy demonstrující, jakou chcete alternativu, když nechcete Babiše?“

Oni tam přece vůbec nechodí demonstrovat proti Babišovi za někoho jiného, a je jedno jestli za Kalouska, Fialu, Výborného. Lidi tam jdou demonstrovat za férové prostředí, aby si v tom férovém prostředí mohl každý vybrat svoji alternativu. Babiš je fenomén, který férové prostředí likviduje.

A co čekáte, že po té velké demonstraci bude? Když to vyjde naprázdno, nebude deziluze ještě větší?



Demokracie nemůže existovat bez svobodného občana, který projeví svůj názor. Samozřejmě že míra cynismu premiéra Babiše může být taková, že se mu ústavně nic nestane, ale ve vnímání veřejnosti se stane hodně. Demonstrace jsou důležité, aby nejenom mobilizovaly ty, kteří na náměstí jdou, ale aby také iniciovaly přemýšlení těch, kteří na náměstí ještě nešli, ale přemýšlejí, proč jsou náměstí plná.

Prezident Zeman opozici vzkazuje, ať Babiše porazí ve volbách a nepořádá demonstrace.



To zcela jistě uděláme, tím si může být pan prezident jist, ale pan prezident říká přesně to, co není pravda, že demonstrace jsou ve prospěch opozice a v neprospěch vlády, ale to tak vůbec není. Demonstrace jsou ve prospěch férového prostředí, kde si může každý vybrat svoji variantu. Teď to tak bohužel není. Pan prezident je mimo jako vlastně vždycky.

Vždycky?



Je mimo od té doby, co odešel na Vysočinu. Bývaly doby, kdy jsem ho velmi respektoval. Byť jsem s ním nesouhlasil, tak jsem bral vážně věci, které říkal nebo se snažil dělat. Ale od té doby, co ho jeho vlastní strana nechtěla zvolit prezidentem republiky a poslala ho na Vysočinu, od té doby se neužírá ničím jiným než touhou po pomstě a rozpadá se jako osobnost. Cokoli teď řekne, nepatří k sluchu rozumného a přemýšlivého člověka. To jsou jenom výkřiky pomstychtivého starce.

Jak chcete Babiše porazit? Zatím to tak nevypadá, zvláště TOP 09 je na tom s preferencemi bídně.



Na podzim budeme mít sjezd. Mám ambice, aby TOP 09 postavila program postbabišovské doby, která bude automaticky počítat s tím, že tady Babiš už nebude. Bude to jen temná kapitola ČR a na nás bude, abychom co nejrychleji dohnali stagnaci modernizace, kterou Babišova vláda zanedbala, abychom se vypořádali s udržitelností sociální a zdravotní péče, o které sama Babišova vláda ví, že po roce 2030 začne být neudržitelná.

Říkáte – mám ambice. To znamená, že budete chtít znovu kandidovat na předsedu?



Ne. Mám ambici, aby byla TOP 09 znovu zcela nezaměnitelnou konzervativní stranou.

Program a politika TOP 09 jsou unikátní, ale teď se nám bohužel stalo, že jsme zaměnitelní za STAN a někdy nedej bože i za piráty, a přitom jsme jediná konzervativní strana.

Musíme svou konzervativnost znovu definovat, uběhlo dost času a dnes se za konzervativce prohlašuje kdejaký nácek. Nejsme konzervativní strana typu Orbána či Kaczynského, vycházíme přísně z tradic křesťanství a judaismu, a právě proto se nám hnusí xenofobie a nacionalismus, a právě proto některé trendy moderního světa chápeme jako výzvu, nikoli jako nepřátelský útok.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Očividně jste nespokojen s prací Jiřího Pospíšila.



Já bych s ním spokojen byl, ale on není spokojen s tím, co dělá. On pořád neví, co chce dělat. Chce být europoslanec, primátor. Má toho moc a já bych chtěl, aby se staral o stranu. Už proto, že jsem tu stranu založil a mám pocit, že současný předseda se jí věnuje málo. Jsem si jist, že na sněmu bude kandidovat minimálně jeden kandidát, který se bude straně plně věnovat.

A to bude Jiří Pospíšil?



Určitě ne. Toho jsem nevolil a volit nebudu.

A kdo to bude?



Brzy uvidíte, já to ale říkat nemohu.

(kandidaturu v pátek oznámil Tomáš Czernin pozn. red.)

Proč do toho nejdete sám?



Mně na té straně moc záleží. Možná vám to přijde pozérské, ale je to moje dítě. A já pro to dítě chci toho nejlepšího předsedu. Já to nebudu, ne protože bych se bál, ale protože dobře vím, že je tu někdo lepší než já, a já ho rád podpořím.

Myslíte, že Jiří Pospíšil nezískal ve straně většinu? Když se hlasovalo o kandidátce do eurovoleb, tak jste byli s Karlem Schwarzenbergem přehlasováni.



Tím se nezabývám. Jiří Pospíšil ze svého pohledu udělal pro stranu maximum, ale každý se musí rozhodnout, zda chce být europoslancem, nebo předsedou strany doma a vést ji do sněmovních voleb. Jiří Pospíšil se nějak rozhodl. Já to respektuji, ale z mého pohledu se na pozici předsedy TOP 09 diskvalifikoval. Já bych chtěl předsedu, který bude stranu skutečně řídit, nejen že o tom bude mluvit.

Místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Věříte stále na spojení pravicových stran?



Věřím na možnost společné kandidátky, ale vidím spoustu malicherných a nízkých důvodů, proč to nejde, a které vycházejí z úvahy: nejdříve chcípněte, my převezmeme váš elektorát a pak se budeme spojovat. Dále je tu příliš mnoho náčelníků a málo indiánů. Všechno toto musíme respektovat. Úkolem příštího předsedy bude jistě pokusit se o společnou kandidátku, ale předně musí na společnou kandidátku přispět co největší voličskou podporou.

Mluvíte o společné kandidátce, a co integrace např. se STAN? V minulosti to fungovalo.



Integrace podle mého není možná. Starostové jsou naši nejbližší partneři a já je mám v úctě a můžeme se doplňovat. Ale STAN je profesní hnutí komunálních politiků, které se dalo dohromady proto, aby ze státní správy dostalo co nejvíc peněz pro komunální a regionální politiku. To je legitimní program. TOP 09 je ale standardní strana, která naopak přemýšlí o tom, jak to udělat, aby ta centrální správa vedla zemi ke konkurenceschopnosti a prosperitě.

Vy jste v soudech čím dál ostřejší. O bývalých ministrech říkáte, že jsou vinni kauzou Nagyové, o Babišovi říkáte, že je zloděj, a teď jste řekl o Václavu Klausovi, že je ruský agent. Co vás k tomu vede?



Kdysi jsem ke své vlastní újmě podporoval Václava Klause, zastával jsem se ho a volil jsem ho za prezidenta. A to z jediného důvodu, že prosazoval zásady, kterým jsem věřil. Například zásadu o svobodném trhu pracovních sil. Ale dnes říká úplně něco jiného a popírá své dřívější zásady. A já jiný důvod, než že je ruský agent, nevidím. Netvrdím, že je, jen říkám, že o tom nepochybuji.

Jak se jako ruský agent projevuje?



Neustále zpochybňuje Evropskou unii jako významného hráče na globálním trhu a neustále podporuje Rusko. Dělá to už asi deset let, dělá to velmi sofistikovaně se svým brilantním intelektem. Pokud se někdo chová, mluví a cestuje jako ruský agent, tak nemám důvod pochybovat, že to je ruský agent.