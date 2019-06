jas, Novinky

„Poslancům se doporučuje, aby aktivně nepodpořili vyslovení nedůvěry vládě,” uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání výkonného výboru. „Budeme ve Sněmovně, nebudeme odcházet,” doplnil.

Podle Filipa nepředložili ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN žádnou alternativu toho, co by po vyslovení nedůvěry mělo následovat. „Ani nemají koncept, jak by krizi, kterou by tím způsobili, řešili,” zdůvodnil, proč komunisté vládu podrží.

Opozice v pátek předložila v pátek předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) 66 podpisů potřebných ke svolání schůze, na níž se bude o vyslovení nedůvěry hlasovat. Pro vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlasů, které však opozice dohromady nemá.

Důvodem pro iniciování hlasování jsou kauzy premiéra Andreje Babiše, který je stíhán v kauze Čapí hnízdo a podle návrhu auditní zprávy patrně zůstává ve střetu zájmů kvůli ovládání společnosti Agrofert.