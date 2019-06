jr, Právo

Zastupitelé jednali o výstavbě nemocnice již v pondělí. Ani po desetihodinové diskusi nerozhodli a jednání přerušili do dnešního rána. Podobně dopadlo už jednání v dubnu.

Proti projektu, který prosazuje zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) masivně protestovala opozice v krajském zastupitelstvu. Pro nemocnici v pátek nehlasovala celá koalice, byť o tom byl Čunek po pondělním jednání pevně přesvědčen.

Stavba nové nemocnice by měla stát osm miliard korun a trvat by měla šest let. Posudky řady odborníků upřednostňovaly novostavbu před rekonstrukcí a dostavbou stávajícího areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, která by stála deset miliard a trvala dvanáct let. Minulý týden však opoziční zastupitelé za Svobodné a Soukromníky zveřejnili posudky, podle kterých je výhodnější rekonstrukce současného areálu. Opoziční zastupitelé hejtmana vyzvali, aby přípravu projektu nové krajské nemocnice zastavil.

Již před začátkem roku vykoupil Zlínský kraj pro novou nemocnici pozemky, dal za ně 200 milionů korun. Řada prodávajících podmínila prodej právě tím, že budou použity výhradně pro výstavbu nemocnice.