Pokud svůj krok nevezme zpět a na areál by se vztahoval zákon o použití peněžitých prostředků z majetkových trestních sankcí, prodej majetku, z něhož se má financovat odškodnění, se v roční zákonné lhůtě zřejmě nestihne a poškození klienti H-Systemu z něj neuvidí ani korunu.

Fischer potvrdil, že v současnosti probíhá incidenční spor o vyloučení areálu. „Obdržel jsem to a budu se k tomu vyjadřovat,“ sdělil Fischer.

Areál už jednou propadl státu



Správce pozemky v Rabyni zapsal do řízení Smetky 18. února 2019. Učinil tak až po lednovém rozsudku Městského soudu v Praze, kterým areál pravomocně propadl státu, čímž mohl podle úřadu jít proti insolvenčnímu zákonu.

„Nemovitosti byly až následně po jejich nabytí žalobcem (ÚZSVM) sepsány insolvenčním správcem do majetkové podstaty dlužníka. Podle žalobce se na majetek vztahuje insolvenční zákon, v němž stojí, že do majetkové podstaty nepatří též majetek státu... “ píše se ve vylučovací žalobě ze začátku března, s níž se mělo Právo možnost seznámit. Správce Fischer se ale domnívá, že se toto ustanovení nemusí vztahovat na majetek, který republika nabyla v rámci trestního řízení.

Jsem ochoten činit cokoliv, abychom přistoupili k nějakému prodeji Insolvenční správce Emil Fischer

Právu však řekl, že se na to ještě blíže podívá a svůj krok ještě zhodnotí. Věc bude v blízké době řešit s věřitelským výborem, kde by měli dojít ke shodě, jak dál postupovat. Ve hře může být i to, že by za určitých okolností z podstaty areál vyloučil, tak aby nebyl zkomplikován případný prodej státem.

„Jsem ochoten činit cokoliv, abychom přistoupili k nějakému prodeji, pokud to bude možné,“ uvedl Fischer. Nicméně vyjmutí majetku ze Smetkovy podstaty pouze kvůli zmíněnému ustanovení si prý nedovede představit.

Podezřelá dražba



Na dotaz, proč majetek sepsal do Smetkovy podstaty až nyní, když areál policie zajistila už v roce 2000 za účelem odškodnění klientů, argumentoval aukcí, v níž exekutor Daniel Týč zabrané pozemky prodal podnikateli Luďku Fabingerovi za 29 milionů korun. Ta aukce byla podle žalobce Borise Havla zinscenovaná, a tudíž Fabinger majetek získal nelegálně a jde o výnos z trestné činnosti.

„Musí tam být právní důvod. Proběhla tam exekutorská dražba, a pak je velmi obtížné to vlastnictví zrušit. Ten spor nyní má řešit, zdali spáchání trestného činu způsobí to, že by ta dražba byla neplatná,“ vysvětlil Fischer svůj krok s tím, že po zneplatnění aukce by z majetku bylo možné odškodnit klienty vytunelované společnosti.

Marvanová: Správce jde proti státu

S postupem insolvenčního správce nesouhlasí ani advokátka Hana Marvanová, která dlouhodobě zastupuje část poškozených klientů spojených ve sdružení Maják. „Správce pod dozorem státu postupuje proti státu, aby nemohl zpeněžit výnos z trestné činnosti,“ zkritizovala postup správce Marvanová. „Správce vede spor, který je ve prospěch třetí osoby, které stát zabral majetek za účelem odškodnění,“ dodala.

Domy v Horoměřicích, které si bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System dostavěli svépomocí

Advokátka má za to, že se na propadnutý majetek vztahuje zákon o odškodnění, a své argumenty, proč tomu tak podle ní je, sdělila ministerstvu spravedlnosti. To momentálně analyzuje, zda má pravdu.