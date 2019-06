ČTK

„Základem by mělo být zajištění rodiny a dětí, tedy školy, bydlení, pojištění, a investice do zdraví. Pro uspokojení základní potřeb stačí uložit v bankách 100 milionů korun na jednoduchých vkladech, které mu ponesou úrok kolem 1,5 procenta. To měsíčně bude dělat kolem 125 tisíc a z toho už se žít dá,” řekl analytik Partners Martin Mašát.

Vedle dlouhodobých investic typu akciové fondy a nemovitosti se podle něj jako další velmi zajímavá alternativa jeví být tichým společníkem dalších zkušených investorů.

Pokud výherce nemá zcela jasno v tom, že vše roztočí v Las Vegas, pak lze podle analytika Cyrrusu Michala Brožky obecně doporučit rozložení celé výhry do širokého portfolia, tedy hlavně nesázet vše na jednu kartu. V závislosti na tom, jak je člověk finančně vzdělán, by doporučil vyslechnout mnoho rad a mnoho poradců, a teprve potom jednat.

Psycholog Petr Voplatek by výherci poradil, aby si nejprve napsal seznam pěti věcí nebo oblastí, které jsou pro něj v životě důležité. Nejen dnes, ale i za rok, za deset nebo třicet let. Pak aby si pro každou z těchto oblastí řekl, co mu pomůže být spokojenější či šťastnější. A to ať si koupí nebo pořídí. Taky by si měl podle něj dobře rozmyslet, komu o výhře řekne. „Je těžké si to nechat pro sebe a není ani moudré to říct každému,” dodal.

Rozhodně radí nedělat žádná rychlá rozhodnutí nebo velké změny. Dopřát si radost ano, ale větší změny si nechat projít hlavou, poznamenal.

Obchodní manažer investičních produktů ChytryHonza.cz Petr Kutáč navrhl v první řadě vybrat kvalitního psychologa, jelikož zvládnout tlak a enormní množství emocí může být pro mnoho lidí velmi namáhavé a stresující. Do budoucna by se podle něj výherce měl vyhnout opětovnému sázení, jelikož pravděpodobnost další výhry je zhruba jedna ku 95 milionům. Je také nezbytné nahlásit svou výhru daňovému úřadu v místě bydliště. Pokud tak výherce neučiní, hrozí mu, že o část peněz přijde. Konkrétně o 15 procent výhry, a to na základě novely zákona z roku 2015, vysvětlil.

„Určitě bych poradil postupovat pomalu a opatrně. Věnovat tomu dostatek času a hlavně poradit se s odborníky. Vytvoření portfolia s takto vysokými částkami je poměrně složitá a časově náročná záležitost,” souhlasil ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský.

Ředitel Erste Private Banking Tomáš Petr doporučil rozložení výhry v rámci bank na trhu. Klient by měl dostat čas na posouzení konkurence a srovnání v adekvátním časovém horizontu, nejen z pohledu úvodní nabídky ale i následného doručení služeb a produktů, podotkl.