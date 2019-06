Jan Martinek, Právo

Proč je Trikolóra hnutí, a ne strana? Zrovna od vás bych čekal, že založíte standardní politickou stranu.

Hnutí sdružuje lidi, kteří třeba byli doposud v jiných politických stranách, proto je vhodnější. Spousta lidí jsou příznivci naší strany, ale jsou ještě často členy jiných stran nebo jsou na odchodu. Kolektivně jsme se usnesli, že bude lepší udělat to jako hnutí.

Nenaštval jste si tím svého otce, exprezidenta Václava Klause, který se vůči hnutím vždy vymezoval?

Těžko odpovídat na otázky, které jsou určeny někomu jinému. Když zavoláte tátovi, tak vám třeba dá rozhovor, ale já nemám, jak to komentovat.

Váš otec bude odborným garantem zahraniční politiky, ale na představení vašeho hnutí chyběl. Nesnažíte se ho tak trochu upozadit, protože by mohl některým vašim potenciálním voličům vadit?

Táta byl v té době v Anglii. To hnutí jsem založil já, leckdo tam z různých důvodů chyběl. Bylo logické, že se na té akci sejde především přípravný výbor.

V září představíme program a k tomu všechny garanty jednotlivých oblastí. Na programu už pracujeme a pozice garantů chceme co nejlépe obsadit.

Nebojíte se, že protestní volič, kterého chcete oslovit, má na devadesátá léta a na privatizaci, se kterou je vaše rodinné jméno spojené, negativní názor?

Já to řeknu upřímně: budu se ucházet o hlas každého voliče. I o ten váš, i když si tím nejsem moc jistý. My představíme program a lidi, kteří to vidí podobně, nás budou volit.

Nechci kádrovat, kdo je alternativní volič, nebo takový a makový, je spousta voličů, co takto neuvažují. Já nejsem politolog ani popletolog, abych nad tím složitě bádal. My stojíme o hlasy lidí z vesnice, města, bohatých, chudých, vzdělaných, prostě všech. Nebudu ale zastírat, že naše srdce fandí pracovitým a činorodým lidem, co platí daně a uživí sebe a svou rodinu.

Nedávno vám vyjádřil podporu Tomáš Vandas, lídr DSSS. Řekl, že se s vašimi názory z devadesáti pěti procent shoduje. Jak se chcete odstřihnout od extremistů tohoto typu?

Jak jsem řekl, ucházíme se o hlasy všech lidí. Do hlavy nikomu nevidím, nevím, co si kdo myslí. Nemám pro to žádný komentář. Lidi, kteří nás nenávidí, teď mohou říct, že nás podporuje tento pán, a ten není hodný.

Také nás na Facebooku podpořil pan kardinál Dominik Duka, to se může líbit konzervativním katolíkům na Moravě. Doufám, že nás budou volit statisíce lidí napříč republikou. Někdo z nich se třeba pere v hospodě a tak dále, to vůbec neřeším, i když mám radši lidi, kteří jsou ve všech ohledech dobří a morální.

Sliboval jste, že v novém hnutí budou lidé z vysoké politiky. Přetahujete na svou stranu některé současné senátory či poslance, vedle paní Majerové Zahradníkové, která k vám už vstoupila?

Zatím není naše priorita za každou cenu rychle vytvořit poslanecký klub, aby to nebyl kočkopes, ale není tajemství, že ve Sněmovně je řada lidí, kteří jsou ve svých současných stranách nespokojení. Zatím to ale nemůžu komentovat do novin, uvidíme, až to přijde. Já skutečně žádného voliče nekádruji a nikdo mi nesmrdí, a zrovna tak respektuju jejich zástupce ve Sněmovně. Nejsem Ježíš Kristus, abych soudil, kdo je kdo. S řadou lidí se shoduji.

Tato vláda nemá mou důvěru. Dělá čím dál tím víc soc. dem. politiku, ztratila drive a nedělá kroky, se kterými bych souhlasil. Václav Klaus ml.

Když se podíváte na naše krajské koordinátory, tam máme jak konzervativního katolíka, tak bývalého hejtmana za ODS Libora Lukáše, člověka od Svobodných, od Realistů i bývalého sociálního demokrata Karla Rajchla. Názorově je to velmi pestrá skupina lidí.

Mluví se i o tom, že by mohl vaše řady rozšířit poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Vyjednáváte spolu?

Nevyjednáváme, na druhou stranu jsme v řadě věcí ve Sněmovně hlasovali podobně. Mluvíme spolu, ale jednáním bych to nenazýval. Zatím jsme ve stavu, že za námi chodí lidé sami, že se chtějí zapojit a podpořit nás.

Nebylo by zvláštní, kdyby se v jedné straně sešel silně levicový politik s pravičákem, jako jste vy?

Do strany chceme brát lidi, kteří budou věřit našemu programu. Leckdo byl leckde. Zrovna v Děčíně, odkud je pan Foldyna, je naším oblastním koordinátorem pan Rajchl, bývalý soc. dem. Máme 4500 zájemců o členství a rozhodně nebudu posuzovat, koho chceme nebo nechceme, podle toho, co kdo řekl v roce 1993.

Budou všichni příznivci hned členy hnutí, nebo budou mít status čekatele?

Upřímně, stavíme stranu manažersky, shora. Chceme, aby místní sdružení přijímala primárně lidi, kteří mají respekt obyvatel. Davy lidí, co chtějí pomoci, budou zatím registrovanými příznivci. Budou jim chodit stranické noviny, budou moci hlasovat a účastnit se akcí, ale stranu chceme budovat na lidech, kteří mají respekt u svých sousedů.

Máte ambice zasednout ve Sněmovně po příštích volbách, které mají být v roce 2021. Umíte si představit, že byste šel například do koalice s ANO nebo s ODS?

Zaznamenal jsem výrok pana předsedy ODS Fialy, že ho to nezajímá. Lišíme se v tom, že naše politika bude pro něco, a ne proti někomu. Nejsem pro současnou vládu kvůli její sociálně demokratické orientaci, vždy jsem hlasoval proti této vládě a při dalším hlasování budu hlasovat zase proti. Na druhou stranu politika se má podle mě dělat tak, že vycházíte z toho, co chcete hájit, a přesvědčit lidi, aby vás volili. Ne křičet, že Franta je gauner, a proto volte mě. To mi vždycky lezlo krkem.

V životě bych nešel na internetové stránky někoho, s kým třeba nesouhlasím, jen proto, abych se mu poškleboval. Lidi by se měli starat především sami o sebe. Já nebudu neustále jen křičet „Babiš, Babiš!“ Já budu říkat, jak bych řešil problémy a přesvědčovat lidi, že to myslím vážně.

A čistě hypoteticky byste šel s ANO do koalice?

Zatím jsme nezfalšovali žádný průzkum veřejného mínění, takže je to podle mě dost předčasná otázka. Ale smyslem každé strany je prosadit svůj program. Budu hlasovat s těmi stranami, se kterými prosadím co nejvíc ze svého programu.

Na začátku jsem se do názvu Trikolóra úplně nezamiloval, ale líbí se mi čím dál víc. Václav Klaus ml.

Když se bude hlasovat o tom, jestli má ČR přejímat zákony z Evropské unie, budu hlasovat společně s Radimem Fialou ze SPD, a když půjde o daně a dotace, budu se u řečnického pultíku střídat s Janem Skopečkem a pravicovým křídlem ODS.

Budete tedy hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě, jak navrhuje opozice?

Jak jsem říkal, tato vláda nemá mou důvěru. Dělá čím dál tím víc soc. dem. politiku, ztratila drive a nedělá kroky, se kterými bych souhlasil. Viz EET nebo masivní přijímání směrnic z EU. Toto není moje vláda. Budu hlasovat proti.

Jak na vás působí demonstrace napříč republikou proti premiérovi?

Ukazuje to rozpolcenost občanů ČR. Na jednu stranu ANO vyhrálo několikrát volby, na druhé straně je skupina lidí, která je vnímá negativně, velmi početná. Demonstrovat je svaté právo každého člověka. Řada lidí, která byla na našem pondělním představení, šla demonstrovat na Václavské náměstí. I u nás jsou lidi, kteří to vidí vyhroceně.

Já bych k tomu ale chtěl říct jen jednu důležitou věc: vlády se svrhávají v parlamentu, když nemají většinu, nebo podávají demisi. To je princip zastupitelské demokracie, který je dobré podržet.

Chcete rušit některé daně. Které?

Určitě daň z nabytí nemovitosti, v programu budeme myslet i na malé živnostníky s obratem do milionu, tam je výběr dražší, než co se vybere. Naše největší téma ale bude daň z práce. U nás se tomu takhle neříká, ale když se dohromady spočítá daň z příjmu a to, co odvedete na zdravotním a sociálním pojištění, tak vám vyjde podle příjmu 47 až 50 procent. Je to obrovské číslo a nevidím důvod, proč by práce měla být takhle zdaněna.

Lidé nevidí, že když jim přijde na účet nějaká částka, tak že jim stát ještě polovinu sebral. Kdyby lidé, co berou třeba

48 tisíc měsíčně, museli sami zaplatit dvacet tisíc, tak by debata o daních vypadala jinak.

Tedy byste snížil daň z příjmu?

Snižoval bych ji ve společném konglomerátu daní. Když jsem kandidoval do Sněmovny za bývalou partaj, tak jsem slíbil, že podpořím každý zákon, který bude snižovat daně, a naopak.

Taky chcete rušit některé úřady a převážně ombudsmana. Proč zrovna ombudsman, nemyslíte si, že lidem pomáhá?

Je to úřad zbytečný a v současnosti zpolitizovaný. Úřadů má být méně než více. Vyjmenovat je teď nemá smysl, ale je to velká řada a dohromady by se ušetřilo dost miliard. Částečně navážeme na (bývalého europoslance za Svobodné) Petra Macha, který dříve sestavil seznam zbytečných úřadů.

Není to tak, že vám vadí pouze Anna Šabatová ve vedení úřadu veřejného ochránce práv?

Já bych ten úřad zrušil, i kdyby ho vedla Zuzana Majerová.

Prosazujete „návrat před Lisabonskou smlouvu“ v našem vztahu k EU. To je už politický folklor, ale jak byste to chtěl u nás uzákonit?

Lisabonská smlouva je přijata, takže uzákonit to půjde těžko, to máte pravdu. Velmi mi vadí, když český parlament přejímá zákony a směrnice, které se nelíbí většině poslanců a většině občanů. Vždy hlasuji proti nim. Nevede se o nich debata a řada směrnic je vyloženě škodlivých.

Pořád mi není jasné, jak byste tenhle bod chtěl plnit.

Že takové zákony Sněmovna odmítne a vyvoláme jednání s EU, že je ČR nebude přijímat. Zkrátka chovat se jako Slovensko na začátku 90. let. Nebudeme vyzývat k czexitu, ale není možné předávat další pravomoci do Bruselu.

Netajíte se svou averzí vůči krajům. Přesto bude Trikolóra v krajských volbách 2020 kandidovat?

Máte pravdu. Kraje v našich očích představují průtok dotačních peněz. Nemají přirozený smysl. Kdyby se o tom hlasovalo, tak kraje klidně zruším. Ani volení krajští potentátové republice nic nepřinášejí. Kandidovat ale nejspíš budeme. Kraje existují, a až budeme mít ve Sněmovně většinu 120 poslanců a budeme moci změnit Ústavu, tak to bude jiná. Ale tlak, abychom postavili v příštím roce krajské kandidátky, nepochybně vznikne.

Skutečně jste si název Trikolóra vybral jako jeden z návrhů vašich příznivců na Facebooku?

Nevybral. Napsal jsem ten příspěvek jen tak, abych viděl, co si naši příznivci myslí, a byla to zajímavá sonda do jejich názorů. Na začátku jsem se do názvu Trikolóra úplně nezamiloval, ale líbí se mi čím dál víc.

