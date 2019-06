Novinky

Lidé se scházejí v krajských městech ale také například v Chrudimi, Semilech, Lysé nad Labem či ve Vodňanech, kde k lidem promluvil organizátor protestů Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Dvě stovky lidí v protestu narážely na to, že Vodňany nejsou jen kuřata z Babišova koncernu.

V Brně se sešly tisíce lidí



V Brně se demonstruje už po páté. Na náměstí Svobody se sešly tisíce lidí, dosud se protestující scházeli na Dominikánském náměstí.

Úterní demonstrace na náměstí Svobody v Brně

Ostrava: Nejsme slepí ani blbí



Několik stovek lidí se v 18.30 hodin sešlo také v historickém centru Ostravy, na Masarykově náměstí. Demonstrace začala za dusného a slunečného počasí, a nakonec ji doprovodila rychlá bouřka. Ale přesto lidé vydrželi.

V rukou drželi transparenty s hesly jako Nejsme slepí, nejsme blbí, Nová česká mafie - Miloš, Andrej, Marie, To není kampaň, to je realita a další.

Protestující v Ostravě

Na úvod demonstrace se organizátoři opřeli také do prezidenta Miloše Zemana a do jeho slov, že demonstrování je u nás zbytečné. „Našemu prezidentovi ale vůbec nezáleží na našich názorech, na našich hlasech!“ zlobili se organizátoři a lidé souhlasně tleskali a křičeli. Organizátoři dorazili na demonstraci s hesly jako Co? Bo Ostrava!!! Ostrava nemlčí!!! Nechyběly protestní songy.

V Olomouci přišlo 300 lidí



Zhruba 300 lidí se sešlo v podvečer na demonstraci na Horním náměstí v centru Olomouce. Přinesli si s sebou transparenty, na nichž požadovali mj. demisi premiéra Andreje Babiše, spravedlnost a nezávislou justici.

„Pokud nemáme nezávislou ministryni spravedlnosti, která nepokrytě straní Babišovi, potřebujeme nezávislou justici,“ prohlásil organizátor olomoucké akce Vladislav Raclavský. Upozornil na to, že premiér opakovaně požaduje, aby nám Evropa nemluvila do rozdělování dotací, že si je rozdělíme sami. „Asi ve smyslu já sám,“ konstatoval řečník za potlesku davu.

„Rozhodujeme se správně, když vyjadřujeme svůj názor na chod této země, této společnosti,“ zdůraznil další řečník, někdejší rektor Univerzity Palackého, exsenátor Josef Jařab, s tím, že by byl rád, kdyby na demonstrace chodilo ještě více lidí.

Ekologická nota v Plzni



Na plzeňském náměstí se demonstrace proti Babišovi zúčastnilo zhruba 700 lidí. Mezi projevy význačných osob plzeňského veřejného života zahrál své písně i Jan Burian.

Řečníci krom střetu zájmů premiéra akcentovali i jeho vztah k přírodě, kterou podle nich jeho firmy nenávratně ničí. Podle ekologa a aktivisty Jana Piňose popírá Babiš klimatickou změnu. „Myslím, že PR strategie hnutí ANO nefunguje, proto se nás na náměstích schází čím dál víc. Marek Prchal proto už nejspíš prchá a Andrej Babiš, snad brzo prchne taky,“ připomněl ekolog babišova marketingového poradce.

Demonstrace Plzeň zdroj: jiří Šolc, Právo

„Konec vlády jedné straky”



V Karlových Varech se odpoledne sešlo asi 250 lidí. Kromě obvyklých transparentů vyzývajících k demisi premiéra a „Konci vlády jedné straky” si dnešní transparenty utahovaly i z nedávného Babišova výroku z výroční schůze Česko-německé obchodní a průmyslové komory, kde při projevu o ekologii a zemědělství prohlásil, že v Česku „chceme zase motýle”. Vpodvečer se protestní shromáždění očekává v Karlovarském kraji i v Sokolově.

Mikuláš Minář na demonstraci ve Vodňanech Zdroj: Pavel Orholz, Právo





V Liberci demonstrovali hlavně starší lidé



V Liberci se před historickou radnicí sešlo znovu o něco více lidí než při posledním protestu před dvěma týdny. Centrální náměstí Dr. Edvarda Beneše bylo zaplněné více než z poloviny, protestujících bylo zhruba pět set. Nejpočetnější skupinou mezi protestujícími jsou ale zřejmě lidé ve středním věku a starší.

„Sama jsem důchodkyně a mám tu řadu svých přátel - vrstevníků. Máme pocit, že všechno, co pan Babiš dělá, je spojené s nějakým podvodem. A velmi nás mrzí, že nemůžeme zažít ten pocit hrdosti na představitele státu,“ řekla šestašedesátiletá seniorka Milena Horská.

Účastníky protestu přijeli do Liberce podpořit herci Karel Zima, Jan Antonín Duchoslav a Ladislav Hampl.

Protestující zaplnili náměstí v Liberci

Na zlínském náměstí Míru se sešlo zhruba 400 lidí. Někteří měli vlajky, řada držela rozličné transparenty. Hlavní transparent na pódiu byl „Demisi vlády zlodějů!” Lidé drželi také nápisy „Nejsme ovce, Bureši!”, „Stop Babišovi!”, „Kdo chce víc, nemá nic”, „Všetci kradnú, iba ja čerpám”, „Udavači StB stydíme se za tebe”, „Bureši, Zlín si nekoupíš!”.

Několik stovek lidí se sešlo na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Sešlo se tady několik stovek lidí, přijely je podpořit například herečka Bára Štěpánová nebo zpěvačka Petra Černocká.

Demonstrace v centru Mladé Boleslavi

„Po roce 1989 to bylo divoké, nikde nebyl návod, jak z totality přetvořit demokracii. Ukazuje se ale, že změnit demokracii na totalitu je strašně jednoduché, stačí pár měsíců, salámovou metodou se to teď děje,“ řekla k davu Štěpánová.

Demonstrace Mladá Boleslav

Babiše řečníci kritizovali, že zneužívá situace. Dav pak skandoval Demisi! Hanba!

Vystoupilo i několik místních lidí a pořadatelé nabádali, aby se lidé sjeli na pražskou Letnou. Na závěr všichni zazpívali českou hymnu.

Přijďte na Letnou, vyzvali v Teplicích



Zhruba dvě stovky lidí všech generací se sešly na náměstí Svobody v centru Teplic. Vybaveni byly transparenty mimo jiné volajícími po demisi premiéra Babiše a ministryně Benešové.

Demonstrace Teplice

Dále žádáme, ať Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace a konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert a případné další firmy ve střetu zájmů,“ přiblížila právu požadavky protestujících jedna z organizátorek demonstrace nazvané Máme toho dost! Kateřina Mydlilová.

Jedním z účastníků protestu byl i pan Jiří, který do lázeňského města dorazil z nedaleké Bíliny. „Diktátorské metody tandemu Babiš - Zeman začínají být pro naší zemi nebezpečné. Je nejvyšší čas tyto dva pány zastavit, nebo se s demokracií můžeme rozloučit,“ povzdechl si pětačtyřicetiletý řidič z povolání.

Řečníci dále vyzvali přítomné, aby se příští týden vydali demonstrovat na pražskou Letnou.

V Jihlavě se řečníci omluvili z obav ze msty



V centru Jihlavy se s úderem půl šesté sešlo na 500 lidí, což je dvoutřetinový nárůst od posledního protestu, a další průběžně přicházeli. Přibylo i ručně psaných transparentů domácí výroby. Více mělo být také řečníků; někteří se ale – jak uvedl průvodce setkáním Petr Palovčík – na poslední chvíli omluvili se zdůvodněním, že mají obavy ze msty. Na náměstí tentokrát kromě strážníků dorazili i státní policisté.

Krátce po 18. hodině zazněly na Masarykově náměstí v Hradci Králové první písně Karla Kryla a začali se scházet první účastníci čtvrté demonstrace, kterými se východočeská metropole připojila k protestům.

Demonstrace Hradec Králové

„Kromě řečníků a hudby dnes chystáme i dva happeningy. Jedním je živý nápis pro Andreje Babiše. Na fotografii mu pošleme jedno velké lidské NE. Druhým je poctivý pečivový protest, vyzvali jsme příznivce, aby napekli a rozdělili se s ostatními. Je to samozřejmě narážka na Babišovy koblihy a současně i dvojí kvalitu potravin v Evropské unii,“ řekla Právu jedna z organizátorů Radka Hübnerová.

Demonstrace v Jihlavě. Zdroj: Jana Pechová, Právo

Protesty se pravidelně konají od konce dubna v reakci na demisi tehdejšího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), kterou někteří dávají do možné souvislosti s oznámením policie o návrhu na podání obžaloby na Babiše v kauze Čapí hnízdo.

Protestující vedle odchodu Babiše a Benešové požadují splnění podmínek za nezávislost justice.

V reakci na zveřejnění auditní zprávy Evropské komise týkající se přetrvávajícího Babišova střetu zájmů kvůli společnosti Agrofert, rozšířili své požadavky na zastavení vyplácení dotací Agrofertu.

Záznam: Demonstrace s názvem MÁME TOHO DOST! na Václavském náměstí; zdroj: Novinky.cz

Minulý týden se na Václavském náměstí v Praze sešlo podle odhadů až 120 000 lidí. V Brně či Ostravě to před dvěma týdny byly tisíce lidí.