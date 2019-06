Účastníci invaze do ČSSR nemají mít status válečných veteránů, míní Zeman

Účastníci invaze v roce 1968 do tehdejšího Československa nemají mít nárok na získání statusu válečného veterána. Prezident Miloš Zeman to v neděli řekl v pořadu rozhlasové stanice Frekvence 1. Podle něj je podpora tohoto návrhu nepřátelským aktem vůči České republice. Ve čtvrtek to Zeman hodlá říci ruskému velvyslanci.