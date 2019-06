Karolina Brodníčková, Právo

Opakovaně jste se zúčastnil demonstrace proti Babišovi a Benešové. Přitom jste hejtman a člen ČSSD, která s oběma sedí ve vládě. Jaký to dává smysl?

Já jsem především občan, a když mi něco vadí, tak se ozvu. Účast na demonstracích mi nerozmluvili ani komunisté a estébáci. Nenechám si to rozmluvit ani třicet let po revoluci. Že jsem v nějakém klubu, neznamená, že budu skákat z okna, jak mi někdo řekne.

Má podle vás ČSSD ve světle informací z EK, která se zabývá Babišovým střetem zájmů, důvod odejít z vlády?



Je na vedení ČSSD, aby situaci vyhodnotilo a udělalo razantní kroky. Mělo by přijmout nějaké opatření, aby se ČSSD vymezila a řekla, co bude dělat, aby požadavky demonstrantů (např. demise Benešové a Babiše a stopka dotacím pro Agrofert) byly naplněny. O tom by měla ČSSD vážně přemýšlet. Situace je vážná, bude mít dopad nejen na premiéra, ale zřejmě i na lidi, kteří jsou odpovědní za přidělování dotací.

A co by tedy ČSSD měla udělat?



Já vedení ČSSD nebudu napovídat. To není má role. Vedení ČSSD bylo zvoleno a bylo pro vládní angažmá, musí umět situaci vyhodnotit a najít řešení, aby neztratilo tvář.

Nevnímáte to tak, že demonstrace nejsou jen proti Babišovi a Benešové, ale i proti ČSSD, která jim jejich vládu umožňuje?



Ne, tam nepadlo o demisi vlády ani slovo. Demonstranti akceptují výsledky voleb, jen jim vadí konkrétní věci. To, jak se obsadilo místo ministra spravedlnosti, a situace premiéra. Demonstranti chtějí nezávislost justice, v úterý vyzvali, aby poslanci do konce června přijali zákon o státních zástupcích. Ukazuje se, že ti organizátoři dělají demonstrace s rozvahou a velmi dobře promýšlejí, jaké budou požadavky.

Demokracie je v krizi, silní a mocní si kupují média, posty, mají obrovskou podnikatelskou moc a rozebírají stát. Je to nová situace, která v historii nebyla. Jediný nástroj na to je občanská společnost. Demokracie není ohraničená pěti minutami ve volební místnosti, ta má roztodivné podoby.