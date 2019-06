Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pan primátor Hřib na jednání nebyl a řádně se omluvil, takže je nekorektní s ním tuto záležitost spojovat. Pan Hlubuček ze STAN už se k tomu vyjádřil a rada jeho námitky zohlednila,” uvedl Bartoš.

Možné zfalšované hlasování je již druhým pochybným hlasováním na radě. V květnu rada hlasovala tajně o geologickém průzkumu na metro D, ačkoliv právě Piráti před volbami prohlašovali, že Praha pod jejich vedením bude naprosto transparentní. Tajně hlasoval i Hřib. Bartoš tehdy Novinkám řekl, že si to s Hřibem vyříkali a nic podobného už se nebude opakovat. Pochybná praxe ale pokračuje.

Byl-li zápis z pražského hlasování zfalšován, jde o trestný čin

Pražští radní v sestavě s Piráty, Prahou sobě a koalicí TOP 09 a STAN čelí vážnému podezření z falšování výsledku hlasování o zrušení veřejné zakázky na původní projekt bourání Libeňského mostu na jednání rady. Během jednání rady měl Hřib schůzku se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou.

Novinky mají k dispozici zvukovou nahrávku z dubnového jednání o zrušení veřejné zakázky na původní projekt bourání Libeňského mostu, které skončilo výsledkem sedm radních pro, jeden se zdržel. Oficiální zápis, který dostali do ruky zastupitelé, ale uvádí, že pro hlasovalo šest členů vedení a zdrželi se dva. Jména se v něm běžně neuvádějí.

Koalice následně přišla s tvrzením, že úředník nezvládl správně sečíst osm hlasů.

„Ze všech souvislostí je zřejmé, že došlo k chybě při sčítání hlasů. Chyba byla odhalena díky standardnímu kontrolnímu mechanismu. Na základě toho se mi ozval jeden člen rady, že v návrhu zápisu je u hlasování o rekonstrukci Libeňského mostu chyba,” reagoval Hřib.

Banální chyba, nebo úmysl falšovat?



První radní, která se zdržela, byla Hana Marvanová (STAN), která ale výslovně chtěla mít v zápisu uvedeno, že se zdržuje ona. Druhým radním, který se měl zdržet a přihlásil se později, je náměstek STAN Petr Hlubuček.

Video

Nahrávka z jednání pražské rady

Otázkou je, zda opravdu došlo k tak banální chybě, že zapisující úředník opravdu neviděl hlásícího se náměstka ve chvíli, kdy na radě bylo přítomno osm členů vedení, nebo zda rada zápis úmyslně zfalšovala a Hlubučka vybrala zpětně s tím, že řekne, že se zdržel.

Jelikož sčítací úředník, ředitel odboru volených orgánů Richard Mařík, tvrdí, že se takové věci stávají, bude velmi těžké radě dokázat případný úmysl a pochybení.

Celou věcí se ve čtvrtek odpoledne bude zabývat i mimořádné zastupitelstvo a opozice se chce ptát i zmíněných úředníků.

K čemu by vůbec byl takový postup radním dobrý? Jak kdo hlasoval, je důležité v případě budoucího možného policejního stíhání, které není v takových záležitostech výjimkou. Pokud totiž nebude zřejmé, kdo přesně se hlasování zdržel, není možné ani zjistit, kdo byl pro, a policie nebude moci hnát případně radní k odpovědnosti za jejich rozhodnutí.

Nejedná se o nic nového. Je veřejným tajemstvím, že jde o běžnou praxi, kdy radní i řada jejich předchůdců vyberou někoho, kdo se při hlasování zdrží, a tím si tak kryjí záda. Zvláštní pozornost to budí kvůli tomu, že právě Piráti, Praha sobě i koalice TOP 09 a STAN před volbami prohlašovali, jak budou transparentní a za neprůhledné hlasování kritizovali předchozí vedení.

Chyba, chyba, ale nic víc

Podobně jako Hřib nevidí přešlap jako zásadní ani předsedové dalších dvou stran koalice Jiří Pospíšil za TOP 09 a Jan Čižinský za Prahu sobě.

„Respektujeme opozici a její roli a úkol upozorňovat na chyby, aby se neopakovaly. Podle toho, co víme, se v tomto případě stala chyba, která byla opravena a výsledek hlasovaní nebyl dotčen,” uvedl pro Novinky Čižinský.

„Radní a jejich aparát nejsou schopní dopočítat hlasy. To je neobhajitelná věc. Buď je to neschopnost, nebo je to úmysl, jak říká opozice,” uvedl Pospíšil, který ale v postupu trestný čin, jak varuje opozice, spíš nevidí.

„Je otázka, zda je to trestný čin. Nevím, jaký by to byl. Pokud někdo nepodá trestní oznámení a nebude to vyšetřovat policie, tak se nikdy nedozvíme, jak to bylo. Pro mě je klíčové tvrzení úředníků,“ dodal Pospíšil.