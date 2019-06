Jindřich Ginter, Právo

Společnost uváděla, že stavba je po rekonstrukci. Rodině se zamlouvala lokalita s okolní přírodou, trampskou atmosférou, a přitom blízko hlavního města. Domek si prohlédli, interiér a venkovní omítky zářily novotou, a tak domek od prodávající společnosti s ručením omezením za 2,8 milionu korun koupili.

Na podzim zatopili, a co se dělo dál, k tomu těžko hledají slova. „Psi začali zvracet, my jsme měli dýchací problémy, tříleté dceři se začaly kroutit nehtíky. Šéf mi začal říkat, že mi z oblečení jde divný smrad. Pak to bylo cítit i všude doma. Dostalo se to do všech věcí, co jsme nakoupili,“ vypověděl pan Štěpnička.

„Partnerka utekla na chalupu do jižních Čech, já šel k rodičům. Jednatel firmy, která nám to prodala, přestal komunikovat. Máme lékařské zprávy, co se nám všechno dělo po nastěhování. Už po měsíci jsme se museli odstěhovat,“ dodal.

Firma, která manželům dům prodala, nereagovala. Případ tudíž bude řešit soud

Podle Michala Flachse, zakladatele právně-spotřebitelského projektu Zdravá nemovitost, který spolupracuje se znaleckým ústavem, byl celý objekt zamořen velkým množstvím karcinogenního formaldehydu.

„Provedli jsme měření. Takové koncentrace jsme ještě neviděli. Zdrojem byly staré materiály, desky, z nichž po zakrytí v rámci rekonstrukce šlo všechno dovnitř. Když se v létě větralo, nebylo to poznat, ale po uzavření oken a zatopení se vše uvolňovalo do interiéru,“ vysvětlil. „Rekonstrukce situaci objektu jen zhoršila, ten domek se neměl nikdy opravovat,“ podotkl.

Postavili si nový domek

Ukázalo se, že šlo původně o chatu z 50. let, upravenou tak, aby jen lépe vypadala. Rodina měla na domek hypotéku od Modré pyramidy a ani její odhadce neodhalil žádný skrytý problém.

Štěpničkovým naštěstí pomohli rodiče celoživotními úsporami. Celou stavbu museli na své náklady zbourat a postavit během pár měsíců zcela novou. Bance tak vlastně v jednom okamžiku zmizela zástava. Teď zde stojí úplně nový domek, který je v pořádku. Rodinu to ovšem vyšlo na další čtyři miliony.

Zdravá nemovitost se marně pokusila o mimosoudní vyrovnání pro poškozenou rodinu. Firma, která manželům dům prodala, nereagovala. Případ tudíž bude řešit soud, protože na skryté vady mají kupující až pět let lhůtu pro soudní uplatnění. Než se ale něco vysoudí, uběhnou další roky, a to už firma ani nemusí existovat.

Podle Flachse se jedná o stovky případů ročně, kdy investiční i realitní firmy něco levně koupí, vzhled nemovitosti kosmeticky vylepší a pak ji nic netušícím lidem prodají bez ohledu na to, že se v ní nedá bydlet a kupující za ni vydali veškeré své úspory a na celý život se zadlužili.