Novinky

Úterní demonstrace se koná týden po protestech, které proběhly v desítkách měst po celé České republice.

Nynější protest se koná pod heslem „Máme toho dost! Demisi!”. Organizátoři vedle již zmíněných požadavků usilují i o to, aby Babišova bývalá společnost Agrofert vrátila veškeré neoprávněně získané dotace, aby došlo k zastavení dalších dotací, podpor a úlev pro Agrofert, a aby se Babiš zbavil veškerých médií.

„Ministerstvo spravedlnosti nemůže jít takovému člověku, jako je Andrej Babiš, na ruku. Pan premiér je v obrovském střetu zájmů. Je to člověk, který dělá byznys, vlastní média a do toho je trestně stíhaný,” uvedl na pondělní tiskové konferenci předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář s tím, že by měl premiér odstoupit do doby, než se očistí před soudem.

Organizátoři kvůli stále rostoucímu zájmu veřejnosti avizovali, že pro případné další protesty hledají namísto Václavského náměstí vhodnější a větší plochu.