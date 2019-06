Radim Vaculík, Právo

Nečesaného vinilo státní zastupitelství z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku v únoru 2013, ale letos v březnu byl definitivně pravomocně zproštěn obžaloby.

Osvobozující verdikt mohl ještě zvrátit svým dovoláním nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ale i ten minulý týden oznámil, že tak neučiní.

Ke stejným závěrům nyní došla i ministryně. „Nebudu to podávat, protože by šlo jen o akademický výrok, který by na případu už nic nezměnil, a já to tedy neshledávám účelné,“ řekla v pondělí Právu Benešová.

Jak už sama naznačila, i kdyby stížnost v neprospěch Nečesaného podala a Nejvyšší soud jí nakonec vyhověl, na zproštění Nečesaného obžaloby by to nemělo žádný vliv.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Pokud je někdo pravomocně osvobozen, nelze následně případ v jeho neprospěch pomocí stížnosti ministryně obnovit. Nejvyšší soudci by tak pouze tzv. akademickým výrokem mohli sdělit, že byl případně porušen zákon ve prospěch obžalovaného, ale nic víc.

Podle původní obžaloby v únoru 2013 tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný několikrát uhodil kadeřnici v její práci v Hořicích do hlavy polenem a sebral jí pak přes deset tisíc korun. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Lukáš Nečesaný

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nečesaný od počátku jakoukoli vinu odmítal. „Jsem nevinný a na to přísahám. Je mi upřímně líto, co se stalo poškozené, ale já tím pachatelem nejsem,“ uvedl dříve u soudu mladík, který nepopíral, že v kadeřnictví osudný den byl. Prý se chtěl nechat ostříhat. Odešel ale poté, co mu žena sdělila, že již zavírá. Sám se pak na policii přihlásil jako svědek.

Kadeřnice ho nejprve jako agresora při výslechu nepoznala, později ale Nečesaného označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.

Hradecký krajský soud v případu postupně vynesl pět rozsudků. Nejprve Nečesaného dvakrát uznal vinným a uložil mu 16 let vězení, odvolací vrchní soud mu trest snížil na 13 let. Nečesaný strávil za mřížemi, kam postupně zamířil dvakrát, celkem 1,5 roku, pokaždé se ale po zásahu Nejvyššího soudu dostal na svobodu. Po výměně soudního senátu nakonec padly opakovaně zprošťující rozsudky, přičemž ten poslední letos v březnu vrchní soud potvrdil.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička však zároveň v odůvodnění uvedl, že je toto rozhodnutí špatné, ale vzhledem k procesní situaci prý neměl lepší možnost. Řekl, že odvolání žalobkyně proti zprošťujícímu verdiktu zamítl, přestože její námitky byly oprávněné.

„Problémem této věci není, že by byl nedostatek důkazů, ale jejich hodnocení. Máme za to, že v přípravném řízení bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, které by v jiné trestní věci pro uznání viny bohatě postačovaly,“ konstatoval tehdy Lněnička.