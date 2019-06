Michael Polák, Právo

„Koupací sezónu vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví a bývá od 30. května do 1. září. První vzorky vždy ale odebíráme už 14 dní před sezónou, začali jsme tedy už v polovině května,“ řekla Právu Jana Loosová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální na Krajské hygienické stanici v Liberci.

Odběrný válec a kyblík, ale i digitální přístroj, který umí změřit pH nebo teplotu vody. To jsou základní náčiní a přístroje, se kterými hygienici během léta na koupalištích pracují.

Pokud jde o vodní plochu, kde se sinice nevyskytují, tak stanovujeme měření jednou za 28 dní Jana Loosová, Krajská hygienická stanice Liberec

V pondělí hygienici odebírali vzorky vody u hráze liberecké přehrady Harcov. Výsledky jejich měření mohou lidé najít na webových stránkách konkrétní krajské hygienické stanice, obvykle to bývá už po třech dnech od monitoringu.

Jak vlastně měření hygieniků probíhá? „Nejdříve vodní plochu hodnotíme vizuálně, sledujeme výskyt odpadků i přírodního znečištění. Pak s pomocí přístroje stanovíme teplotu i pH vody, následuje mikrobiologický odběr a po něm odběry zaměřené na chlorofyl a sinice,“ popsala Loosová.

Záleží na druhu sinic



Odběr sinic je podle ní jeden z klíčových. Provádí se detailně, hygienici při něm zjišťují přítomnost konkrétních druhů sinic. „Záleží totiž na tom, jaké sinice se ve vodě vyskytují. Ne všechny produkují toxiny v takovém množství. Důležité je proto i následující hodnocení rizik,“ vysvětlila Loosová.

Měření kvality vody u hráze liberecké přehrady Harcov

FOTO: Michael Polák, Právo

Frekvence odběrů se u jednotlivých vodních ploch liší. Hygienici se řídí takzvaným monitorovacím kalendářem, který vychází z výsledků a zkušeností z předchozích sezón a rozhodující je pro něj výskyt sinic. „Pokud jde o vodní plochu, kde se sinice nevyskytují, tak stanovujeme měření jednou za 28 dní. Pokud se vyskytují, tak jednou za 14 dní. Pokud se objeví náhlé zvýšení sinic, tak se frekvence ještě zvyšuje na pět až devět dní,“ upřesnila Loosová.

Na liberecké přehradě Harcov mají hygienici dvě odběrová místa. Jedno u hráze, druhé u pláže. „U pláže je to jasné, bývá tam hodně koupajících, proto nás zajímá, jak se tam voda projevuje. Místo u hráze je zase zajímavé tím, že je tu záliv, a pokud by se vyskytoval vodní květ, došlo by k jeho zavátí právě sem. Je to místo, kde může být koncentrace sinic vysoká,“ dodala Loosová.

Přesné výsledky nezjistí hygienici na místě, ukážou je až výsledky rozborů z akreditované laboratoře. K dispozici je hygienici mají zhruba do tří dnů.

V Libereckém kraji se sleduje kvalita vody u 39 vodních ploch, včetně 11 umělých koupališť, kde se voda upravuje. V současné době je zatím kvalita vody dobrá. Jen Máchovo jezero, Hamr na Jezeře nebo koupaliště Nedamov u Dubé na Českolipsku mají zhoršenou průhlednost.