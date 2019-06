ren, Novinky

„V úterý nás čeká největší demonstrace od roku 1989. Ozvučíme celé Václavské náměstí, máme velkou odezvu z regionů a očekáváme, že tam může být více než 100 tisíc lidí,” prohlásil na tiskové konferenci předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Hledá se nové místo

„Podle našich odhadů, jak vypadá účast na zítřejším Václavském náměstí, tak jsme rozhodnuti hledat prostornější lokaci, protože Václavské náměstí zřejmě nebude vzhledem k rostoucímu počtu stačit,“ sdělil na konferenci spoluzakladatel iniciativy Benjamin Roll. Přesný čas, datum a místo konání dalšího protestu bude podle něj ohlášen na úterní akci.

Spolek proti vládě Andreje Babiše organizuje demonstrace dlouhodobě a požadují jak konec ministryně spravedlnosti Marie Benešové, tak i Babiše samotného.

„Ministerstvo spravedlnosti nemůže jít takovému člověku, jako je Andrej Babiš, na ruku. Pan premiér je v obrovském střetu zájmů. Je to člověk, který dělá byznys, vlastní média a do toho je trestně stíhaný,” dodal Minář s tím, že by měl premiér odstoupit do doby, než se očistí před soudem.

„Žádáme posílení pojistek nezávislosti justice a žádáme demisi Marie Benešové. Žádáme, aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace. Žádáme konec dotací, státních zakázek a investičních pobídek pro Agrofert. Žádáme, aby se zbavil vlivu v médiích (Babiš) a poslední požadavek je demise Andreje Babiše, a to vzhledem k tomu, že i když Agrofert přestane pobírat dotace, tak nekončí jeho střet zájmů,” dodal Minář.

Video

Záznam: Demonstrace za demisi ministryně spravedlnosti

Na demonstraci vystoupí i ředitel Transparency International David Ondráčka, který se účastnil i pondělní tiskové konference a reagoval především na zveřejněný audit Evropské komise ke střetu zájmů Andreje Babiše.

Ondráčka: Babiš cíleně lhal



„Je otázka, zda je současný stav udržitelný, či ne? Minulý pátek přišla zničující zpráva jak pro dotační systém Babiš, tak pro celou ČR ve smyslu její administrativy, která v mnoha směrech selhává a dovolila to, aby se tu čerpaly milionové částky neoprávněně. Evropská komise nám dala za pravdu, že celý konstrukt svěřenských fondů byl pouze na oko. Andrej Babiš celou dobu cíleně lhal,“ řekl na tiskové konferenci Ondráčka, jehož organizace podnět na střet zájmů podala.

Šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Česko by kvůli premiérovu střetu zájmů mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů korun dotací, které čerpal holding Agrofert od února 2017. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, dál má na firmu vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Celý sedmdesátistránkový dokument zveřejnila v pátek média.

Zavřená stanice metra Muzeum



V souvislosti s konáním akce by se lidé v centru Prahy měli připravit na možná operativní opatření. Organizátoři sice chtějí zajistit průchozí koridory v horní části náměstí, ale může dojít například k zavření stanice metra Muzeum. Demonstrace začíná v půl sedmé.

Minulý týden proběhly demonstrace v městech po celé republice s výjimkou Prahy. Demonstrující požadují odchod Benešové, splnění podmínek pro nezávislost justice a televizní debatu, v níž premiér Babiš obhájí své kroky.

Jelikož nic z toho nenastalo a audit Evropské komise naznačuje, že premiér zůstává ve střetu zájmů kvůli Agrofertu, požadují organizátoři i jeho odchod.