„V úterý nás čeká největší demonstrace od roku 1989. Ozvučíme celé Václavské náměstí, máme velkou odezvu z regionů a očekáváme, že tam může být více než 100 tisíc lidí,” prohlásil na tiskové konferenci předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář.

Spolek proti vládě Andreje Babiše organizuje demonstrace dlouhodobě a požadují jak konec ministryně spravedlnosti Marie Benešové, tak i Babiše samotného.

„Ministerstvo spravedlnosti nemůže jít takovému člověku, jako je Andrej Babiš, na ruku. Pan premiér je v obrovském střetu zájmů. Je to člověk, který dělá byznys, vlastní média a do toho je trestně stíhaný,” dodal Minář s tím, že by měl premiér odstoupit do doby, než se očistí před soudem.

„Žádáme posílení pojistek nezávislosti justice a žádáme demisi Marie Benešové. Žádáme, aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace. Žádáme konec dotací, státních zakázek a investičních pobídek pro Agrofert. Žádáme, aby se zbavil vlivu v médiích (Babiš) a poslední požadavek je demise Andreje Babiše, a to vzhledem k tomu, že i když Agrofert přestane pobírat dotace, tak nekončí jeho střet zájmů,” dodal Minář.

Minulý týden proběhly demonstrace v městech po celé republice s výjimkou Prahy. Demonstrující požadují odchod Benešové, splnění podmínek pro nezávislost justice a televizní debatu, v níž premiér Babiš obhájí své kroky.

Jelikož nic z toho nenastalo a audit Evropské komise naznačuje, že premiér zůstává ve střetu zájmů kvůli Agrofertu, požadují organizátoři i jeho odchod.