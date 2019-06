Jiří Novotný, Právo

„V současné době se modernizuje 52 kilometrů D1 a v létě k tomu přibydou další dva na sebe navazující úseky od Humpolce směrem na Prahu. Nastane tak situace, o níž jsme celou dobu říkali, že se nesmí stát. Snažíme se však, aby modernizace celých 160 km D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou mohla skončit v roce 2021,“ řekl novinářům mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Konkrétně letos modernizace probíhá mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi (21. až 29. km), Velkým Beranovem a Měřínem (119. až 134. km), Souticemi a Loktem (56. až 66. km) a na obchvatu Velkého Meziříčí (141. až 146. km).

Nastane situace, o níž jsme celou dobu říkali, že se nesmí stát Jan Rýdl, mluvčí ŘSD

V poslední květnový den pak byla naostro obnovena modernizace kritického úseku D1 Humpolec–Větrný Jeníkov (90. až 104. km), kterou od loňského března provádělo konsorcium tří firem.

Na Vysočině jen po polovině dálnic

Práce ovšem nabraly velké zpoždění a poté, kdy na tomto úseku vedoucím přes Vysočinu došlo v polovině prosince k totálnímu dopravnímu kolapsu, vypovědělo ŘSD konsorciu smlouvu.

Pro letošní sezonu uzavřelo ŘSD smlouvu na stavbu tohoto úseku se společností Skanska. Ta se teď pustila do demolice cementového krytu vozovky a dvou dálničních mostů. Následovat bude oprava kanalizace a výměna veškerého kabelového vedení.

„Pro příští rok pak pro zhotovitele tohoto úseku vyhlásíme řádné výběrové řízení,“ sdělil Rýdl.

Kolona na dálnici D1.

FOTO: Lucie Moučková, Novinky

Pro řidiče je podstatné, že veškerá doprava teď bude mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem až do konce srpna převedena na levou stranu dálnice. O prázdninách se tak nejen zde, ale i na dalších modernizovaných úsecích dají očekávat dlouhé kolony vozidel. Tím spíše, že v létě by měla začít modernizace i na úsecích z Koberovic do Humpolce (81. až 90. km) a Devět Křížů–Ostrovačice (168. až 178. km).

Na otázku, zda ŘSD přijímá nějaká opatření, která výskyt kolon mohou omezit, odpověděl Rýdl, že jsou stanoveny přesné postupy, jak dálnici uzavírat.

„Když to bude nutné, rozebereme svodidla“

„V extrémních případech dokážeme rozebrat svodidla a pustit řidiče do protisměru, aby se mohli dostat na objízdnou trasu. Pod tlakem ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) pak připravujeme ve spolupráci s policií, hasiči a zdravotníky další zefektivnění postupu, jak se s technikou dostat na krizová místa dálnice, když provoz zastaví vážná nehoda,“ řekl.

Neúnosná situace na D1 byla jedním z důvodů, proč letos v dubnu z postu šéfa resortu dopravy odstoupil Dan Ťok (za ANO) a vystřídal ho Kremlík. Ten tlačí na to, aby se zlepšila informovanost řidičů.

„Samozřejmě se stane, že dálnici uzavře vážná nehoda. Musí ale ve vzájemné kooperaci současně fungovat i policie a celý integrovaný záchranný systém. Chci, aby všichni začali situaci ihned řešit a řidiči se včas dozvěděli, že by na daný úsek neměli vjet a že se koná, aby průjezdnost byla obnovena co nejdříve,“ řekl Právu Kremlík.