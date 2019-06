Jan Rovenský, Právo

Podle auditu Evropské komise jste ve střetu zájmů kvůli Agrofertu, který musí vrátit dotace od února 2017, tvrdí Hospodářské noviny i opozice. Jak se k tomu postavíte?

Je to lež a nepřekvapuje mě, že s tím zase přišla Bakalova média, která přiživují další protibabišovskou hysterii. Jsem si jistý, že to dopadne úplně stejně, jako když v březnu 2017 média bombasticky psala o tom, že kvůli střetu zájmů pana Faltýnka v Státním zemědělském intervenčním fondu bude na základě názoru Evropské komise muset Česko vrátit 22 milionů.

V srpnu 2018, tedy po roce a půl, ale EK napsala dopis, kde po prověření uvedla, že žádný střet zájmů není a peníze Česko vracet nemusí. A jsem přesvědčen, že to v tomto případě dopadne stejně.

Jak to můžete vědět?

Protože žádný střet zájmů nemám. Chci ujistit, že ČR žádné peníze vracet nebude, protože Komise ČR neproplácí dotace pro Agrofert, jelikož neskončil audit. Neporušil jsem ani české, ani evropské zákony.

Text jsem neviděl, jen vím, že jde o předběžný návrh, který je do uzavření procesu důvěrný, ale jak bývá dobrým zvykem, hned unikl do médií. Jsem-li správně informován, tak se jedná o ryze právní výklad, s kterým se dotčené české úřady dlouhodobě neztotožňují.

Návrh zprávy má navíc obsahovat výklad výrazně odlišný od rovněž předtím účelově uniklého dokumentu právní služby Komise. Teď se měsíc musí počkat na to, až dorazí český překlad, návrh bude pak důkladně analyzován resorty financí a místního rozvoje, které budou mít dva měsíce na vyjádření. Teprve pak nám zašle finální zprávu i EK.

Transparency International tvrdí, že EK vztáhla otázku střetu zájmů k únoru 2017, kdy začal platit český zákon. Prý to znamená, že Agrofert nebude mít nárok ani na české dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky. Co vy na to?

Transparency International je zkorumpovaná neziskovka, která stála na počátku celého udání, jejich spekulace zásadně odmítám. Opakuji, právní výklad českých úřadů je jiný, než co říká Komise, která dosud řešila evropské vyhlášky a teď se najednou pouští do vnitrostátních pravidel.

Pokud budu obžalován, k čemuž není nejmenší důvod, tak platí, že nebudu rezignovat.

ČSSD mění ministra kultury Staňka, jehož demisi nepřijal prezident Zeman, za místopředsedu soc. dem. Šmardu. Předsedovi ČSSD Hamáčkovi jste už vyhověl, podal jste návrh na Staňkovo odvolání. Považujete tedy tímto věc za uzavřenou?

Chtěl bych připomenout, že když mě pan Sobotka jako ministra financí vyhodil z vlády a navrhl jsem za sebe paní Schillerovou, jak ji tehdy kádroval a kladl si podmínky, koho hnutí ANO může nominovat a koho ne. Tehdy Sobotka paní Schillerovou ke jmenování nenavrhl.

Nechci a nebudu se chovat jako Sobotka, protože ctím koaliční smlouvu, a v ní se píše, že personální nominace jsou věcí soc. dem. Takže panu Hamáčkovi jsem vyhověl, ale to nemění nic na tom, že si myslím, že pan Šmarda se víc hodí jako starosta na ministerstvo pro místní rozvoj než na kulturu.

Proč? Protože v minulosti kritizoval soc. dem. za to, že jde do vlády s ANO?

Je pravda, že opakovaně kritizoval naší společnou vládu, například jeho výrok, že pro ČSSD je tvrdá očistná kúra být s Babišem ve vládě, mluví sám za sebe. Ale to není ten hlavní důvod, proč jsem touto nominací překvapen. Mám za to, že soc. dem. má kvalitnější kandidáty, kteří mají s resortem zkušenosti a které kulturní obec zná.

Například jihočeská hejtmanka, paní Stráská, je velice příjemná, milá a schopná dáma, se kterou se dobře spolupracuje. Nevím, jestli a jak bude pan Šmarda přijat v rámci kulturní obce. Možná překvapí a zvládne to.

Se Šmardou jste se setkal. Nepřesvědčil vás?

Jak říkám, ctím koaliční smlouvu, i když si myslím, že v soc. dem. jsou kvalitnější kandidáti. Je to ale nominace, a tedy i odpovědnost ČSSD.

To, že jste vyhověl Hamáčkovi ještě neznamená, že mu vyhoví prezident. Co byste dělal, kdyby se opakovala kauza Poche a Zeman odmítl jmenovat Šmardu? Podal byste kompetenční žalobu na prezidenta?

Nemyslím si, že má smysl spekulovat o tom, co by kdyby. V každém případě budu ctít koaliční smlouvu. Kdyby k takové situaci došlo, první tah bude, že požádám pana Hamáčka, aby šel za prezidentem a přesvědčil ho, že pan Šmarda je jediný kandidát na tento post za soc. dem.

Demonstrace na náměstích se organizují proto, aby se vyvíjel tlak na státního zástupce, který v případě rozhoduje.

Se soc. dem. se pojí další problém, její propadák v eurovolbách. Ihned se ozvali nespokojenci v krajích, kteří tvrdí, že šlo o daň za vládu s vámi. Když to slyšíte, myslíte si, že soc. dem. ve vládě zůstane?

Nemyslím si, že na vině je vláda s hnutím ANO, ale že soc. dem. působí roztěkaně. Pan Hamáček nejdřív podrží ministra kultury Staňka a pak podlehne naléhání jednoho poslance a rozhodne se ho odvolat.

Strana navenek působí nejednotně a nekoordinovaně, čemuž samozřejmě nepřidává neustále probíhající vnitrostranický boj, kdy někteří soc. dem. se stále nesmířili s tím, že se pan Hamáček stal předsedou a šel s námi do vlády. Ale stále tvrdím, že díky tomu ČSSD zachránil. Jestli soc. dem. vydrží ve vládě, nevím, ale pevně doufám, že ano.

Tím kamínkem, co spustí lavinu, může být vaše případná obžaloba v kauze Čapí hnízdo. ČSSD se může snažit zachovat si tvář a odejít z vlády. A podle koaliční smlouvy, když odejdou všichni ministři soc. dem. z vlády, byste měl podat demisi i vy, čímž padne celá vláda. Ctil byste koaliční smlouvu i v tomto případě?

Pane redaktore, není důvod, abych byl obžalovaný a každý, kdo je trochu objektivní a nezatemní se mu mysl, když slyší jméno Babiš, to tak musí vyhodnotit. Demonstrace na náměstích se samozřejmě organizují proto, aby se vyvíjel tlak na státního zástupce, který v případě rozhoduje. Pokud ale budu obžalován, k čemuž není nejmenší důvod, tak platí, že nebudu rezignovat.

Je to kauza vykonstruovaná mými politickými protivníky, kterou někdo účelově vytáhl po 12 letech. Nebyla žádná korupce, xkrát byl projekt kontrolován, vše bylo podle pravidel, farma slouží lidem, dává práci desítkám lidí a nikdo nic neukradl. Zástupci neziskovek a organizátoři demonstrací přiživují emoce a předjímají výsledek trestního řízení, čímž porušují základní zásady právního státu, jako je presumpce neviny.

Nechci spekulovat o tom, co by mohlo nastat. Myslím si, že s námi ve vládě může být ČSSD úspěšná a hlasy, které podkopávají autoritu a rozhodnutí pana Hamáčka, straně ani koalici nepomáhají. Kdyby se ministři soc. dem. rozhodli pro odchod z vlády, tak bych v prvé řadě šel za panem prezidentem a poradil se s ním.

Prezident opakovaně prohlásil, že by vás jmenoval premiérem znovu. Kdyby k tomu došlo, přijal byste pověření, kdybyste měl na krku i obžalobu?

Přijal, protože jsem přesvědčen, že práci dělám dobře, že naše vláda má výsledky, které jsou ku prospěchu všech občanů. Samozřejmě že máme rezervy a že jsem si představoval, že některé věci půjdou rychleji, ale když musíte dodržovat určitá pravidla a legislativu, tak to není tak jednoduché.

Naší zemi se ale daří a kdo objektivně posoudí čísla, tak to musí uznat. Rostou důchody a platy, dáváme miliardy na investice, do vědy a výzkumu, staví se po celé zemi, bojujeme proti suchu a kůrovci. Nevěřím tomu, že by soc. dem. chtěla destabilizovat celou zemi a ani si nemyslím, že by se jí to dlouhodobě vyplatilo.

V případě obžaloby byste musel počítat s masovými demonstracemi, v Praze by místo 50 tisíc lidí mohlo být i 150 tisíc. Ani to by nenahlodalo vaše odhodlání vydržet na postu premiéra?

Zatím jsem ve volbách dostal desetkrát víc hlasů, než kolik se posledně sešlo lidí na Václavském náměstí. Někteří z nich se pak vrátili domů a protestovali tento týden v městech po regionech.

Z vystoupení opozičních politiků se z toho nyní staly koncerty, kde vystupují třeba pan Klus a pan Koller. To je také člověk s pevnými hodnotami, který chce kázat, ale brát desítky milionů za to, že koncertuje na narozeninách jednoho oligarchy, mu nevadí. Ať si zamete nejdřív před svým prahem a pak ať poučuje ostatní.