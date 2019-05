zpe, Novinky

„Na proplácení sociálních služeb pro ty nejpotřebnější nemáme, ale stamiliony hamižnému oligarchovi a premiérovi v jedné osobě proplácíme. Budeme tvrdě vyžadovat, aby český stát peníze po Agrofertu nekompromisně vymáhal,“ napsal Novinkám šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že situace okolo střetu zájmů Andreje Babiše je pro Českou republiku mezinárodní ostudou. „Premiér by měl konečně přijmout odpovědnost a podat demisi, aby nadále nepoškozoval ČR,” míní Pospíšil.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že rozhodnutí Evropské komise jsou velký problém pro Českou republiku. „Ta situace je alarmující. Upozorňovali jsme na to již před rokem, ministerstva tvrdila, že to je v pořádku,“ reagoval Bartoš. „Nemůžeme přistoupit na to, že si premiér v rozporu se zákonem posílá z rozpočtů peníze. Ty peníze by měl vrátit občanům ČR,“ dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš a šéf TOP 09 Miroslav Kalousek (vlevo)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Piráti také uvedli, že pokud se ukáže, že jsou informace pravdivé, budou chtít hlasování o nedůvěře vládě.

„Apelujeme na to, aby ministerstva zveřejnila audit a dala ho k dispozici. Pokud je pravda, co se objevilo v médiích, premiér Andrej Babiš má pořád střet zájmů. Vyzýváme Andreje Babiše, aby Agrofert vrátil České republice veškeré finanční prostředky,“ vyzval premiéra šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Hlasování o nedůvěře vládě by podle něj bylo adekvátní.

„Žádáme zveřejnění rozhodnutí Evropské komise a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu,” uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný prohlásil, že český daňový poplatník se nesmí ani korunou podílet na řešení osobních firemních problémů premiéra. „Svěřenecký fond, nesvěřenecký fond. Očekávám, že se k tomu postaví čelem,” napsal Výborný.