„Tady došlo k poměrně velké chybě, a pokud by se to opakovalo, tak průjezd amerických vozidel by vytvořil stejně nepříznivou situaci mezi civilními obyvateli, jako tomu bylo v 70. a 80. letech, kdy Čs. lidová armáda prováděla přesuny podobným způsobem a obtěžovala lidi podobným způsobem, jako se to teď stalo,“ dodal.

Američtí vojáci měli podle plánu vyrážet od středečních 19 hodin ve 14 proudech v hodinových rozestupech. Ve čtvrtek dopoledne ale ucpali D1, protože konvoj jede po dálnici pomalu, což působilo problémy hlavně v opravovaných úsecích ve zúžení. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Kolona aut na dálnici D1 u Humpolce

Podle Šedivého platí, že části konvoje projíždí v přesný čas kontrolními místy, a pokud se tak nestane, musí se situace okamžitě řešit. Je přesvědčen, že nebyla v tomto případě provedena rekognoskace terénu. Pokud by se tak stalo, patrně by organizátoři zjistili, že pouštět na opravovanou dálnici D1 proudy bojových vozidel, které jsou širší než nákladní auta a mají horší manévrovatelnost, není dobré řešení. Navíc pouštět mezi bojová vozidla civilní auta je nešťastné.

Na to není výmluva



„České orgány selhaly, tady není žádná výmluva,“ tvrdí Šedivý. Češi prý měli už ve chvíli zpožděného přesunu z Německa dát Američanům jasně najevo, že do denního provozu je nepustí. „Mělo se změnit plánování, nebo přesun měl být po jiné trase, která měla být připravena, jak se to v minulosti vždy dělávalo,“ tvrdí generál.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Připustil, že možné řešení je také přeprava po železnici, nicméně z hlediska zkušeností a potřeb je podle něj nutné provádět i přesuny po vlastní ose.

„To se musí cvičit a je potřeba prověřit právě organizaci a schopnosti aktérů,“ popsal Šedivý. Dodal, že po železnici se většinou přesouvá pásová a velkorozměrová technika, zatímco kolová využívá běžné komunikace.