Barbora Zpěváčková, Novinky

Kovářová se Babiše zeptala, proč dosazuje trafikanty na místa, pro která nemají předpoklady. Narážela tak na to, že bývalá primátorka hnutí ANO

Adriana Krnáčová má příští rok zamířit na ambasádu do Řecka.

Objevily se také spekulace, že o velvyslanecké posty stojí i exministr dopravy Dan Ťok a někdejší šéfka resortu průmyslu a obchodu Marta Nováková.

„Zlaté padáky jste kritizoval, a teď to tak vůbec nevypadá. Objevují se zprávy o politicích hnutí ANO, kteří ve svých postech nebyli úspěšní a teď se mají stát velvyslanci. Které z výše zmíněných plánujete poslat do diplomatických služeb? Přijde vám správné, aby se toto dělo?“ tepala Babiše Kovářová.

Nesmíte věřit drbům, opáčil premiér



Premiér jí na to odpověděl, že před volbami se šířila spousta nesmyslů. „Nesmíte věřit všem drbům, není to pravda,“ opáčil Babiš s odkazem na informace o Ťokovi a Novákové.

Hnutí ANO podle Babiše od roku 2014, kdy zamířilo do Strakovy akademie, nikdy žádného velvyslance nenavrhovalo. Z bývalých ministrů ANO zastává post velvyslance Martin Stropnický, který působí v Izraeli.

Že by se Krnáčová mohla stát velvyslankyní v Řecku, premiér nevyloučil. Novinkám už dříve řekl, že je pravda, že exprimátorka o post projevila zájem.

Na dotaz, jestli má Krnáčová předpoklady být dobrou diplomatkou a jestli jsou podle něj vhodné výroky, které pronášela během působení v Praze, Babiš odpověděl: „To určitě ne. Na druhé straně hovoří spoustou jazyků. Zatím to není schválené. Je potřeba zjistit, jestli by měla šanci uspět. Výroky jsou negativní. Ale to neznamená, že když takhle mluví někde, tak že bude mluvit stejně.”

Krnáčová například v roce 2015 prohlásila, že projekt na tunel Blanka dělal „asi nějaký debil”. Téhož roku také připustila, že o důležitých věcech se na magistrátu jedná v kuchyňce, aby se politici schovali před úředníky při projednávání politických témat.

Vloni v březnu zase v rozhovoru pro Novinky řekla, že „Pražané jsou zpovykaní a nemají velký problém s dopravou”.