Demonstranti se dožadovali demise Benešové a splnění sedmi pojistek pro nezávislou justici. Zároveň vyzývají premiéra Andreje Babiše (ANO), aby šel s jejich zástupcem do televizního duelu, v němž by mohl své kroky obhájit.

V Brně, kde podle ČTK policie odhadla počet účastníků nejprve na 500 a později na 2500, vystoupil například hudebník David Koller a přednesl deset otázek, které má na premiéra Babiše. Týkají se zejména jeho podnikání v rámci koncernu Agrofert a využívání evropských dotací.

„Vyzýváme Andreje Babiše, aby podstoupil test na detektoru lži a odpověděl deset našich otázek. Týkají se jeho podnikání i angažmá v StB,” řekl Koller.

Protestující v Plzni se po skončení projevů na Náměstí Republiky, kam jich dorazilo podle ČTK na 800, vydali na pochod centem města. Skandovali hesla jako „Demisi”, „Odvahu”, „Máme toho dost” či „Nejsme jeho firma”.

Protestující na Masarykově náměstí v Ostravě.

Zhruba pět set lidí se sešlo na demonstraci na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Řada z nich měla v rukou transparenty, na nichž například stálo: Nejsme slepí, Demisi, Babiše před soud či Nezávislou justici. Jeden z řečníků, Jiří Zahuta, upozornil, že účastníci protestů, kteří se scházejí každý týden na náměstí, nejsou, jak řekl prezident Miloš Zeman lidé, kteří jsou frustrováni výsledkem voleb. „Já bych chtěl říct, že nejsme frustrováni výsledkem voleb, ale chováním vítězů minulých voleb. Tak si myslím, že je to správně,“ opravil Zahuta prezidentův výrok.

Mezi těmi, kdo promluvili k davu v centru moravskoslezské metropole byl i Benjamin Roll, spoluzakladatel Milion chvilek pro demokracii a student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ten vysvětlil, proč lidé demonstrují a proč požadují Babišovu demisi. „Police navrhla obžalovat premiéra. Ten prohlásil, že je to komplot a den poté vyměnil ministra spravedlnosti. Vypadá to, že chce dostat justici pod kontrolu, proto již pět týdnů v řadě plníme ulice a náměstí po celé zemi,“ vysvětlil a vyzval přítomné, aby příští týden úterý 4. června v 18:30 na pražské Václavské náměstí. „Je čas vystavit premiérovi účet,“ apeloval Roll s tím, že lidé stále mohou podepisovat petici za odstoupení Babiše.

U nově otevřeného Památníku Tomáše Bati se demonstrovalo ve Zlíně. Po sedmnácté hodině jich bylo na místě mnohonásobně více než ve stejném období loňského roku, a to přes dvě stě padesát.

Na transparentech měli nyní lidé hesla jako „Bez Babiša bude líp“, „Demisi“ či „Co s Čapákem pošušká Ovarova Maruška“. Původně organizátoři plánovali tichý průvod městem, kde nyní probíhá filmový festival. „Ale nakonec jsme nechtěli narušovat atmosféru festivalu, tak jsme od toho upustili,“ řekla Právu Aneta Maléřová s tím, že po skončení zlínské demonstrace odjeli někteří aktivisté podpořit demonstraci i do sousedního Uherského Hradiště.

Demonstraci ve Zlíně si nenechal ujít ani Bedřich Koutný (uprostřed), který byl ředitelem krajské policie v letech 1990 až 2014.

Zhruba 150 lidí přišlo v úterý odpoledne demonstrovat do Zeyerovy ulice naproti Tržnici v obchodně správním centru Karlových Varů. Mnoho lidí si přineslo s sebou transparenty, na kterých požadovali většinou demisi. „Už od loňska demonstrujeme za spravedlivý proces s Andrejem Burešem, alias Babišem, jakožto trestně stíhaným premiérem. A nyní se lidé radikalizovali jmenováním Marie Benešové na ministerstvo spravedlnosti,“ uvedl karlovarský nezávislý aktivista Jiří Slach, který je koordinátorem akce Milion chvilek pro demokracii v Karlových Varech.

„Žádáme demisi paní Benešové, nebo její odvolání, spravedlivý proces pro Andreje Babiše. Když to nepůjde, tak budeme pokračovat. Nejlepší by bylo, kdyby podala demisi celá vláda a byly předčasné volby, jako třeba v Rakousku,“ pokračoval Slach. „Děláme to po práci, nemáme na to žádné zdroje, financujeme to ze svého. Děláme to proto, že jsme jako občanská společnost naštvaní na to, co se tady děje,“ dodal.

Asi tři stovky lidí se navzdory celodennímu dešti dostavily na jihlavské Masarykovo náměstí, aby na výzvu spolku Milion chvilek opět vyjádřily nesouhlas s Andrejem Babišem a jeho politickým angažmá. Poklidné shromáždění dozorovala městská policie, zasáhnout ale nemusela. Účastníci z Jihlavy i okolních obcí si vyslechli několik řečníků a vyjádřili odhodlání přijít opět.

Na demonstraci v úterý po půl šesté večer na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích dorazilo několik set lidí. Mezi řečníky byl i vysokoškolský učitel a signatář Charty 77 Bohumil Doležal. Na transparentech měli demonstranti napsáno například: „Spravedlnost je dáma“ nebo „Benešová Marie mé podvody zakryje“. „I přes výsledky posledních voleb jsem se rozhodl přijít, protože nemám jinou možnost, jak upozornit na to, že tahle vláda je nedemokratická. Budeme protestovat tak dlouho, až se k nám přidá většina společnosti a projeví se to i u voleb,“ je přesvědčený student Martin Dvořák.

Protest proti jmenování Marie Benešové v Českých Budějovicích.

Zhruba 70 lidí se sešlo na protestu proti Andrejovi Babišovi v Lovosicích s necelými 9000 tisíci obyvateli, které jsou baštou hnutí ANO. Loni na podzim při komunálních volbách tu ANO získalo téměř 60 procent hlasů. Podle vystupujících odpor proti současnému premiérovi roste a jeho čas se krátí.

Na protestu vystoupil například evangelický farář, signatář Charty 77 a bývalý senátor za Litoměřicko Zdeněk Bárta. „Naivně jsem si v 89. roce myslel, a mnozí jsme si mysleli, že teď už vstupujeme do nějakého ráje a už nemusíme nic dělat a přenechali jsme místo všelijakým grázlům, kteří mimochodem po mém soudu připravili půdu populistům typu tady vašeho zaměstnavatele pana premiéra Babiše,“ řekl Bárta. Přítomní si společně i zazpívali, mezi vystupujícími byl například i ekolog a zemědělec Daniel Pitek, který zachraňuje krajinu v okolí Milešovky.

V Liberci mají demonstrace za nezávislost justice stále větší odezvu. Při posledním protestu se sešlo zhruba dvě stě lidí, teď už jich před libereckou historickou radnicí bylo nejméně dvakrát tolik a další desítky lidí sledují dění skrytí v podloubí podél náměstí. Mezi protestujícími v Liberci jsou mladí i starší lidé, také herci zdejšího Divadla F.X. Šaldy nebo lékaři.

„Zajímám se o to už od začátku demonstrací, s přáteli jsem byla několikrát protestovat i v Praze. Sleduju počínání pana Babiše a nelíbí se mi, co dělá. Měl by se konečně vyjádřit ke svému obvinění,“ řekla Právu mladá lékařka Pavlína Zajícová. S transparentem přišla na liberecké náměstí Edvarda Beneše protestovat také seniorka Eva Vaníčková. „Nelíbí se mi, že pan Babiš jmenoval ministryní Marií Benešovou, protože je úplně jasné, že to je kvůli tomu, aby ho kryla,“ uvedla na dotaz žena. „Nehledě na to, že pana Babiše nechceme od začátku. Za chvíli mu budeme patřit všichni,“ dodala.

Demonstrace za nezávislost justice v Liberci.

Mezi účastníky protestu tentokrát kvůli nemoci chyběl Jan Šolc, filozof, občanský aktivista a někdejší blízký spolupracovník a přítel Václava Havla. Poslal však vzkaz, který měl velkou odezvu. Líčil v něm svou návštěvu v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze, kde zahynuli skrývající se parašutisté a připomněl vzkaz, který tam po sobě zanechali: Nikdy nepřestaneme!

Lidé si přinesli různé transparenty, třeba rudé trenýrky se srpem a kladivem, většinou ale mají transparenty s nějakým nápisem, například „Nezávislou justici“, „Společně proti babišismu“, Zeman a Babiš největší škůdci národa“ nebo „Demisi!“

Na demonstraci přišlo v Pardubicích navzdory vytrvalému dešti skoro pět set lidí. Sešli se na pěší zóně na místě, kterému se podle sochy prvního českého aviatika říká „U Kašpara“. Tento prostor na třídě Míru se stále častěji stává místem veřejných protestů. Jako první k účastníkům promluvil bývalý hokejista Dominik Hašek, byť jen z videozáznamu. Na místě hovořili další, například pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, zástupci akademické i umělecké obce.

Zhruba 200 lidí se i přes nepřízeň počasí sešlo o půl sedmé večer na demonstraci na Horním náměstí v centru Olomouce. Někteří přišli i s transparenty, na nichž stálo mj. Justici nedáme, Ruce pryč od justice či Nejsme slepí. Požadovali demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která podle jednoho z řečníků nepokrytě straní trestně stíhanému premiérovi.

„Nepochybujte ani na chvíli o tom, že má smysl chodit znovu a znovu. Musíme ukázat, že tu v republice jsou i lidé, kterým vadí, jakým směrem to tu vláda vede,“ řekla jedna z řečnic Dominika Kovaříková. Kritizovala mj. to, že prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). „Možná je to o důvod více dávat najevo, co si myslíme,“ dodala Kovaříková za hukotu davu, který křičel „Hanba.“

Debata, nebo Václavák

Babiš demonstrantům již dříve vzkázal, ať si založí politické uskupení a kandidují ve volbách. „Máme zaplaťpánbůh demokracii. Nevidím ale jediný důvod, proč bych měl reagovat na výzvy pana (Mikuláše) Mináře (předseda spolku Milion chvilek). Využívá demonstrace ke svému vlastnímu zviditelnění. Dokonce mi od něj pravidelně chodí smsky v různých nočních hodinách, které jsou polovýhrůžné,“ uvedl v reakci na výzvu Babiš.

Demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi a Marii Benešové v Prostějově.

„Doporučuji mu, ať si založí politickou stranu nebo hnutí a utká se o přízeň voličů ve svobodných demokratických volbách. To je totiž legitimní prostředek, jak může změnit poměry ve společnosti, se kterými je očividně nespokojen,“ dodal premiér.

Organizátoři celorepublikových protestů avizují, že pokud premiér nepřijme výzvu k televizní debatě, uskuteční se v úterý 4. června další demonstrace na pražském Václavském náměstí.

„Budeme však požadovat už nejen demisi Marie Benešové, ale také demisi trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše,” připomněli premiérovi kauzu Čapí hnízdo, v níž policie navrhla jeho obžalobu.