Miloslav Hradil, Právo

Právu Langer řekl, že své rozhodnutí nekandidovat do krajského vedení ODS oznámil po diskusi s předsedou ODS Petrem Fialou, který na oblastní sněm do Olomouce přijel.

„Jsem rád, že Petr Fiala přijal pozvání a přijel, protože jsou věci, které si máme říkat z očí do očí. A také jsme si je řekli,“ zdůraznil Langer.

Do regionální rady ODS jej zvolil již v březnu regionální sněm ODS v Olomouckém kraji, jeho volbu však vzápětí zrušila výkonná rada občanských demokratů, když rozhodla, že se jeho jednání bude muset kvůli procedurálnímu pochybení zopakovat.

Pochybení se dopustilo právě olomoucké oblastní sdružení ODS, když se za něj 4. března zúčastnili regionálního sněmu delegáti, jimž vypršel dvouletý mandát.

Langer se z politiky stáhl po parlamentních volbách v roce 2010, v nichž sice ODS obdržela přes 20 procent hlasů, ale on sám, přestože byl v kraji lídrem stranické kandidátky, musel po čtrnácti letech poslaneckou lavici opustit. Tehdejší místopředseda ODS a volební manažer strany doplatil na to, že voliči tehdy v masivním měřítku využili kroužkování kandidátů z nižších pozic.

Langer nyní působí mj. jako advokát a společník v pražské advokátní kanceláři Pečený, Fučík, Langer a je předsedou správní rady soukromé vysoké školy CEVRO institut.



Podle Langera při diskusi s Fialou panovala shoda v tom, že existuje reálný a virtuální svět, které ale v politice nelze od sebe oddělit. „A že pro to, aby člověk mohl dělat to, co dělá, tedy pomáhat ODS například v předvolebních kampaních a, nebo se věnovat projektu vzdělávání členské základny, tak stranickou funkci nepotřebuje. Na základě toho jsem se rozhodl do regionální rady ODS Olomouckého kraje nekandidovat,“ uvedl Langer.

Fiala Langerovo rozhodnutí ocenil. „Já to považuji za dobrý výsledek. Myslím, že to ukazuje vztah Ivana Langera k ODS, jejíž je po celou dobu členem. Že mu záleží na tom, aby ODS dosahovala co nejlepších výsledků. Velmi ten krok oceňuji," podotkl Fiala.