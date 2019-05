Stát stranám vydá asi 65,8 milionu korun. Za každý hlas, který obdržely, získají 30 korun. A to nejen ty, co se do europarlamentu dostaly, ale všechny, které získaly více než jedno procento hlasů. Kromě stran, které uspěly, získají od státu finance ještě ČSSD, hnutí Hlas a hnutí EU TROLL.