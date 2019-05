Ve štábu ANO vyhlížejí výsledky voleb, Babiš je na cestě z hokeje

Vedení hnutí ANO i kandidáti do Evropského parlamentu čekají na výsledky voleb v centrále hnutí na pražském Chodově. Do sídla ANO už dorazil první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek i lídryně kandidátky do evropských voleb Dita Charanzová. Mezi představiteli hnutí panuje seběvědomá nálada.