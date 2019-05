Barbora Zpěváčková, Novinky

Ihned po vyhlášení výsledků si předseda hnutí a premiér Andrej Babiš přiťukl sektem s lídryní kandidátky Ditou Charanzovou a dvojkou Martinou Dlabajovou.

„Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří nás volili. Moc si toho vážíme. Považuji to za skvělý úspěch. Jela tady na nás intenzivní sprostá kampaň, negativní zprávy o řepce, pekárně a všechny tyhle nesmysly. Všichni naši soupeři jeli Antibabiše. Proto to považuji za velký úspěch,“ prohlásil na tiskové konferenci premiér.

Ve štábu hnutí ANO se slaví vítězství ve volbách do Evropského parlamentu.

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

Babiš prohlásil, že čeští europoslanci by měli držet při sobě a ne kopat jeden do druhého. „Máme jen 21 poslanců. Pokud nejsme schopni vystupovat tam jednotně a bojovat za Českou republiku, je mi to líto,” zhodnotil.

Premiér řekl, že volby bral jako indikátor toho, jestli vláda funguje. „Naše vláda funguje skvěle, Česká republika má skvělé výsledky. Není důvod mít obavy o budoucnost naší země,” prohlásil Babiš.

Debakl ČSSD, která nezískala jediný mandát, podle něj na vládu mít vliv nebude.

Babiš jel z hokeje



Babiš dorazil do štábu jako poslední až před jedenáctou večerní. Jel totiž z Bratislavy, kde sledoval neúspěšný boj Česka o bronzovou medaili na mistrovství světa v hokeji.

Řekl, že věří ve vítězství ANO. Volby jsou podle něj ukazatelem vnitropolitické situace v České republice. Za největší soupeře Babiš označil Piráty. Zkritizoval, že oni i další strany v kampani útočili na jeho osobu.

Sebevědomí nechybělo



Optimisticky před vyhlášením výsledků vystupoval i Faltýnek. „Vidím to pozitivně. Doufám, že vyhrajeme a že dostaneme víc mandátů, než jsme měli v minulých volbách,“ řekl při příchodu do centrály hnutí Faltýnek.

V evropských volbách před pěti lety ANO zvítězilo, ale velmi těsně. Tehdy získalo čtyři mandáty stejně jako ČSSD a TOP 09.

„Od začátku nám šlo o to vyhrát, za dobrý výsledek budu považovat vše nad pět mandátů,“ sdělila novinářům Charanzová.

Lídryně ANO Dita Charanzová po příjezdu do volebního štábu hnutí

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Lidé asi dali přednost hokeji, hodnotil Faltýnek



Faltýnek i Charanzová řekli, že doufali ve větší volební účast. Ta se pohybuje kolem pouhých 20 procent.

„Určitě je to zpětná vazba pro nás pro politiky, abychom dokázali ta evropská témata víc přiblížit lidem. Byla bych radši, kdyby přišlo ještě víc lidí a dokázali vyjádřit názor, kdo by je měl zastupovat v europarlamentu,“ komentovala europoslankyně.

Video

Jaroslav Faltýnek

„Lidé dali asi přednost hokeji, nebo je spíš zajímá ta domácí politika. Je to hlavně o nás politicích, abychom dokázali přesvědčit občany, že evropské volby jsou důležité a že i těch 21 poslanců může něco změnit,“ dodal Faltýnek.