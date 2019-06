Úřady chtějí od lidí informace, které už mají. Samy si je stále neumí předat

Databáze a informační systémy, jejichž prostřednictvím shromažďuje stát o každém občanovi řadu dat a informací, jsou sice obsáhlé a vyčerpávající z hlediska tvorby statistik, ale v běžném životě často nekompatibilní. To ukázal i nedávný případ 72letého seniora, který stanul před soudem poté, co pobíral vdovecký důchod i poté, co se znovu oženil. Ač o důchodu i sňatku stát věděl, bylo povinností muže běhat po úřadech a vše oznamovat. A protože to neudělal, hrozí mu až pět let vězení.