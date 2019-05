Renáta Bohuslavová, Novinky

„Abychom to napravili, dohodli se pražští zastupitelé za Piráty usnesením na tom, že už žádné tajné hlasování na Radě nepodpoříme,” uvedl Novinkám Bartoš.

Pirátský radní pro transparentnost Adam Zábranský by měl v pondělí na jednání rady předložit návrh na změnu jednacího řádu, u kterého se plánují dlouhodobé změny. Piráti chtějí, aby všechna hlasování o usneseních na Radě byla veřejná a dohledatelná. „Je to transparence, která v Praze dosud nikdy nebyla,” dodal Bartoš s tím, že koaliční partneři Praha sobě ani Spojené síly to zatím nepodpořili.

Bartoš: Vyříkali jsme si to

Paradoxní je, že i přesto, že toto chtějí Piráti prosadit a podobný zákon na stejném principu předložili i ve Sněmovně už loni v říjnu, právě jejich primátor Zdeněk Hřib pondělní tajné hlasování podpořil a díky tomu došlo ke schválení tohoto bodu.

„Je pravda, že Zdeněk Hřib na žádost koaličního partnera návrh podpořil, aby tisk prošel a stavba metra D mohla být zahájena a dále se neprotahovala. Toto jsme si vyříkali a máme shodu,” dodal Bartoš. Důležité podle něj je především to, že stavba metra D bude zahájena.

Tajné hlasování chtěl Scheinherr



Tajné hlasování podle Bartoše inicioval náměstek Scheinherr. „Dopravu má teď v Praze na starosti tým pana Čižinského, konkrétně pan radní Scheinherr. Byl to on, kdo požadoval tajné hlasování. My tento návrh respektujeme, nicméně většina radních za Piráty návrh nepodpořila,” pokračoval Bartoš.

Scheinherr volbu obhajuje s tím, že šlo o koaliční dohodu. „Panuje všeobecná shoda, že město tuto dopravní stavbu jednoznačně potřebuje, ale přesto jsme chtěli dát všem radním možnost vyjádřit se, aniž by museli brát jakýkoliv ohled na politické mantinely uskupení, jejichž jsou členy,“ řekl Novinkám Scheinherr. Přitom ještě v úterý nikdo z radních nechtěl přesně říct, kdo takovou formu hlasování chtěl.

Proč byl pro tajnou volbu, nechtěl před dvěma dny říct ani Hřib. „Vyhověl jsem koaličním partnerům, protože jednání je stejně neveřejné a hlasování není ani teď jmenovité,” obhajoval své hlasování primátor po uveřejnění článku v deníku Právo i na Novinkách.cz.

Politici si kryjí záda



Právě Piráti byli těmi největšími kritiky netransparentního hlasování předchozí pražské koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice, kdy se rozmohlo tzv. hlasování „v kuchyňce” za zavřenými dveřmi. Předseda Bartoš kritizoval na celostátní úrovni i změnu jednacího řádu vlády, kde by nebyla dohledatelná hlasování ministrů.

„Považuju za ostudu, že hnutí ANO, které postavilo svůj marketing na kritice korupce a slibech transparentnosti a otevřenosti, chce nyní utajovat, jak který ministr hlasoval,” uvedl v roce 2017.

Politici si tajným hlasováním kryjí záda před možným budoucím policejním stíháním, či dokonce vláčením po soudech. Když není zjištěno, kdo přesně a jak hlasoval, není možné je poté hnát k odpovědnosti za konkrétní rozhodnutí, jako se to stalo například bývalému primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS) v kauze Opencard.

Průzkum na metro D



Zahájení geologického průzkumu na trasu metra D za 1,58 miliardy korun v tajném hlasování podpořilo šest členů rady, tři se zdrželi a jeden hlas vůbec neodevzdal. Radní Jan Chabr z TOP 09 na jednání nebyl přítomen. Zahájení tak prošlo velmi těsně.

Pro hlasování o metru D v tajné volbě zvedli ruku vedle primátora Hřiba i náměstek za TOP 09 Petr Hlaváček a čtyři členové Prahy sobě – náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, náměstek pro finance Pavel Vyhnánek, radní pro kulturu Hana Třeštíková a radní pro sociální oblast Milena Johnová.