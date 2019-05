Filip: Udělal správnou věc. Věřím, že Zeman Staňkovu rezignaci nepřijme

Předseda komunistů Vojtěch Filip se zastal odstupujícího ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Věří, že prezident Miloš Zeman jeho rezignaci k 31. květnu nepřijme. Prohlásil to na svém Facebooku s tím, že neví, proč by měl ministr pykat za to, že udělal správnou věc a odvolal z Národní galerie Praha jejího šéfa Jiřího Fajta.