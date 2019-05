Novinky, ČTK

V první fázi výstavby nové linky by měla vzniknout trasa mezi Pankrácí a Novými Dvory, která bude pokračovat do Depa Písnice. Jezdit by na ní měly vlaky bez řidiče. V budoucnu by pak měl vzniknout ještě úsek z Pankráce na náměstí Míru. Investorem stavby bude DPP.

Kopat se v rámci průzkumu začne „přesně za měsíc“, jak uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Začne se na několika místech na Pankráci.

Šachty, štoly a další podzemní prostory, které při průzkumu vzniknou, nebudou zasypány, ale měly by být využity pro samotné metro. Vytěžené šachty a štoly jsou naplánovány v místech, kde se mají nacházet traťové tunely či přestupní chodby, nebo poslouží pro vzduchotechniku.

„Původně se ale měly šachty nesmyslně zasypat. Nyní využijeme 90 procent prací průzkumu. Kde skončí šachty a štoly geologického průzkumu, tam budou pokračovat razicí zařízení na samotné tunely metra a stanic,“ uvedl Scheinherr.

Historický okamžik. Praha schválila metro D a začíná jej stavět :-) @Adam_PrahaSobe @DPPOficialni pic.twitter.com/eUdeqsHcQ8 — Jan Čižinský (@jancizinsky) 20. května 2019

Z celkové částky 1,58 miliardy půjde podle přehledu nákladů průzkumu na samotný průzkum zhruba 1,28 miliardy korun. Dalších 145 milionů bude stát monitoring. Zbylé peníze půjdou na další úkony, případně se s nimi počítá jako s rezervou.

Problémy s částí pozemků přetrvávají



Vedení Prahy a DPP stále řeší problém s chybějícími pozemky nutnými pro stavbu. V současné době jednají například s majiteli pozemků v Krči. S nimi již byla podepsána tzv. iniciální dohoda týkající se pozemků u nádraží Krč. Problémy má město kolem budoucích stanic Libuš, Písnice a Depo Písnice, kde je čekají pravděpodobně rozsáhlejší směny pozemků.

Pražští radní na začátku dubna rozhodli, že Praha nechá pro každou stanici z Pankráce do Písnice vypracovat návrhy výtvarných řešení. Z nich pak speciální komise vybere vítěze.

U stanice Náměstí bratří Synků, která má být součástí úseku z Pankráce na náměstí Míru, město rozhodlo, že uspořádá architektonickou soutěž na její podobu.

„Pokud se povede získat všechna potřebná povolení, na konci roku 2027 se svezeme plně automatizovanou trasou celou pokrytou mobilním signálem,“ nastínil Scheinherr vizi ideálního průběhu.

Plánovaná trasa metra D. Začne se červeně vyznačeným úsekem mezi dvěma stanicemi Pankrác a Olbrachtova.

FOTO: Mapy.cz

Trasa D, o níž se hovoří od 70. let minulého století, měla být podle politiků hotova již několikrát, na samotnou stavbu však zatím nikdy nedošlo.