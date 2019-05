Babišův fond pro banky je jak odněkud z východu, zkritizoval Hamáček

ČSSD nevzdává boj za zavedení bankovní daně. Premiér Andrej Babiš (ANO) ji odmítá a chce místo toho založit Národní rozvojový fond, do kterého by měly velké české banky přispívat. Podle předsedy vlády by to mohlo vynést až šest miliard. Šéf sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček ale prohlásil, že návrh premiéra je jako odněkud z východu.