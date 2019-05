Patrik Biskup, Právo

Cizinec je už třetím šoférem, který během posledního půl roku skončí u tamního soudu, protože na silnici neovládl své chování. Podle dopravních psychologů počty podobných případů rostou.

Incident mezi oběma muži se odehrál loni v prosinci v Janovicích nad Úhlavou. Předcházela mu situace, kdy starší z nich vyjížděl s nákladním vozidlem od čerpací stanice na hlavní silnici a řidiče osobáku údajně ohrozil tak, že musel prudce šlápnout na brzdu, aby zabránil karambolu.

Neviděl jsem jiné východisko než se vydávat za policistu obžalovaný muž

„Obviněný muž náklaďák předjel a vybržděním ho donutil zastavit. Pak jeho řidiče vytáhl z kabiny a několikrát ho udeřil pěstí do tváře,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Podle ní útočník křičel, že je policista. „V dalších výpadech mu zabránil spolujezdec z nákladního vozu,“ dodala. Napadený muž skončil v nemocnici se zlomeným malíčkem a modřinami.

„Trestní stíhání je vedeno za přečin ublížení na zdraví a výtržnictví,“ uzavřela Brožová.

Údajný útočník se hájil tím, že to byl naopak řidič náklaďáku, který ho napadl.

„Povalil mě na zem a pak do mě společně se spolujezdcem kopali. Neviděl jsem jiné východisko než se vydávat za policistu. Poté, co jsem jim to řekl, nechali toho a odjeli,“ tvrdil Slovák u výslechu. Vyšetřovatelé ale dospěli k závěru, že zranění obviněného muže neodpovídají intenzitě útoku, tak jak ho popisoval ve své obhajobě.

Naopak mohla být způsobena obranou poškozeného. Policisté také uvěřili verzi poškozeného, že důvodem pomalého rozjezdu od čerpací stanice byla porucha motoru.

„Byl ucpaný palivový filtr, auto ztrácelo výkon,“ vysvětlil řidič náklaďáku.

Pokud řidič není vůči vyhroceným okamžikům odolný, nemá za volantem co dělat dopravní psycholog Karel Havlík

Na sklonku loňského roku odešli od klatovského soudu s trestem dva agresivní řidiči, kteří neudrželi nervy na uzdě a neadekvátně reagovali na situaci, při které měli pocit, že je jiný šofér ohrozil. První z nich dostal za výtržnictví a poškození cizí věci 18měsíční podmínku a stejně dlouhý zákaz řízení, když 38letou řidičku u Horažďovic vybrzdil a následně jí rukou rozmlátil sklo u auta.

Pěstí promáčkl blatník

Druhý řidič si zase vyšlápl na 52letou řidičku se železnou tyčí a poté jí pěstí promáčkl blatník. Soud mu uložil tři měsíce vězení s podmíněným odkladem na dva roky.

Dopravní psycholog Karel Havlík upozornil, že agresivita na silnicích roste. „V posudcích ke způsobilosti řízení se proto zaměřujeme hlavně na to, zda je ten člověk schopný zvládnout různé stresové situace a vyrovnat se s nimi. To znamená být trpělivý a nenaštvat se. Pokud řidič není vůči vyhroceným okamžikům odolný, nemá za volantem co dělat,“ prohlásil Havlík.

Jak doplnil, náchylnější k impulzivitě jsou řidiči, pro které je jízda v autě zátěží. „Jejich nervozita se projevuje blikáním, troubením a celkovou bezohledností,“ vysvětlil Havlík s tím, že zkušený psycholog tyto negativní rysy při pohovoru s řidičem pozná. „Leccos napoví už to, jak přijde oblečený nebo jak mluví,“ poznamenal.

Podle Havlíka problém s agresivitou mají i někteří profesionální řidiči. „Občas mě i zamrazí, co z nich vypadne. Nedávno jeden uchazeč o místo řidiče kamionu mluvil o tom, jak obdivuje nacistické pohlaváry,“ uzavřel psycholog.