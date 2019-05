Barbora Zpěváčková, Renáta Bohuslavová, Novinky

„Přijetí eura dnes není na pořadu dne. Eurozóna není v takové kondici, aby byl důvod s přechodem na euro spěchat. Česká koruna je dostatečně silná a stabilní měna, nejsme tlačeni k nějakým zásadním rozhodnutím,“ míní europoslankyně Dita Charanzová, která vede kandidátku ANO.

Lídryně kandidátky ANO Dita Charanzová

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podobně to vidí i lídr ČSSD Pavel Poc. Ten zdůraznil, že jsme se k přijetí jednotné měny přihlásili při podpisu přístupové smlouvy, splňujeme podmínky, ale většina lidí to prostě nechce.

Europoslanec a lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Nikdo nám nenařizuje, kdy máme euro přijmout, takže to klidně počká, až na to budeme připraveni a bude to pro nás pozitivní krok,“ míní Poc.

Považuji přijetí eura za nevýhodné Jan Zahradil (ODS)

Přijetí eura není aktuální otázkou ani podle lídra ODS Jana Zahradila. Zdůraznil, že proti přijetí eura jsou tři čtvrtiny obyvatel a navíc stále existují značné rozdíly v kupní síle a v dalších ekonomických parametrech.

„Osobně považuji přijetí eura za nevýhodné. Nedávná krize jasně ukázala, jak moc je pro menší, exportně orientovanou zemi důležitá vlastní měnová politika, která v neklidných časech funguje podobně jako brzda a plyn,“ řekl Novinkám Zahradil.

Lídr kandidátky ODS Jan Zahradil

FOTO: Pavel Karban, Právo

Pokud by Česko v budoucnu uvažovalo o přijetí eura, byl by pro to, aby o tom rozhodli občané v referendu.

Také lídr Pirátů Marcel Kolaja Novinkám sdělil, že nyní bychom euro přijímat neměli. „Ovšem měli bychom usilovat o změny v eurozóně, abychom mohli euro přijmout v budoucnosti,“ míní.

Lídrem České pirátské strany pro volby do Evropského parlamentu je Marcel Kolaja.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zásadní podle něj je dodržovat pravidla finanční stability v eurozóně a to, aby v případě krize chudší, ale méně zadlužené země, nedoplácely na bohatší zadlužené země.

Euro jsme měli mít už dávno Pavel Svoboda (KDU-ČSL)

Europoslanec a lídr KDU-ČSL Pavel Svoboda se nechal slyšet, že euro jsme měli mít už dávno. „Mít nebo nemít druhou nejstabilnější měnu světa je významná otázka pro každého obchodníka. Přijetí eura ale musí předcházet solidní diskuse, ideologické výkřiky nestačí,“ míní Svoboda.

Europoslanec a lídr KDU-ČSL do evropských voleb Pavel Svoboda

FOTO: Petr Horník, Právo

Europoslanec a lídr kandidátky STAN a TOP 09 Jiří Pospíšil Novinkám řekl, že euro bychom přijmout měli, jakmile splníme všechny ekonomické podmínky.

Europoslanec a šéf TOP 09 Jíří Pospíšil vede společnou kandidátku topky a STAN

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Pro exportně orientovanou ekonomiku, jako je ta naše by bylo členství v eurozóně ekonomicky výhodné. Slovenský příklad přijetí eura ukazuje, že přijetí eura pomohlo slovenské ekonomice a přilákalo do země další investory,“ zhodnotil Pospíšil.

Ivan David na archivním snímku

FOTO: Lukáš Táborský, Právo

Podle Ivana Davida, který vede kandidátku SPD, by Česká republika měla přijmout euro okamžitě, jakmile to bude výhodné. Taková situace ale podle něj zřejmě nikdy nenastane. Jednoznačně proti přijetí eura se vyjádřila i europoslankyně Kateřina Konečná, která vede kandidátku KSČM.

Kandidátku KSČM do evropských voleb vede Kateřina Konečná

FOTO: Petr Hloušek, Právo