Jan Martinek, Právo

Ministerstvo zdravotnictví ale upozornilo, že změny v úhradách budou rozsáhlé a většina zdravotnických prostředků bude naopak pro občany dostupnější.

Resort se s odbornými společnostmi dohodl, že pojišťovny dál nebudou přispívat na brýlové obruby a sklíčka lidem starším čtrnácti let. Dětem a pacientům s více než deseti dioptriemi však příspěvek zůstane. Komunisty to rozezlilo.

„Jde o krok, který je v rozporu s dohodou o toleranci, protože zvyšuje spoluúčast pacientů. Řešit to jistě budeme,“ řekl předseda KSČM serveru Seznamzpravy.cz.

Dávat 150 korun jednou za tři roky na brýle, které stojí několik tisíc, není žádný přínos premiér Andrej Babiš

Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale Právu řekli, že změnu předem odsouhlasili všichni poslanci, komunisty nevyjímaje.

„Je to v zákoně, pro který jednomyslně hlasovaly všechny strany, včetně KSČM. V průběhu celého legislativního procesu proti tomu nebyla jediná připomínka,“ napsal Právu Babiš. Podle něj návrh podpořili lékaři, pacientské organizace i Národní rada osob se zdravotním pojištěním.

„Všichni se shodli, že dávat 150 korun jednou za tři roky na brýle, které stojí několik tisíc, není žádný přínos a ušetřené peníze budou využity na úhradu celé řady zdravotnických prostředků pro vážně nemocné pacienty, kteří si je dnes musí hradit zcela ze svého, jako nové invalidní vozíky, inzulinové pumpy či inhalátory pro děti,“ řekl premiér.

Vojtěch pro Právo odmítl, že by docházelo k navýšení spoluúčasti, jak si myslí komunisté. „Peníze z úhrad brýlí se nikam neztrácejí, ale jdou na pomůcky pro vážně nemocné pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Změna v úhradách zdravotnických prostředků prošla parlamentem s jasnou politickou shodou. Velmi rád vše zástupcům KSČM vysvětlím,“ řekl Právu ministr.

Co se přestane proplácet příspěvek na brýle (s výjimkou dětí do 14 let a brýlí silnějších než 10 dioptrií) paruky sedátka do vany stařecké hole

„Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je navíc mnohem víc než těch, kde dochází k jejímu snížení. V příštím roce pojišťovny zaplatí až půl miliardy korun navíc,“ dodal.

Zadarmo už ani paruky



Stejně jako příspěvek na brýle přestanou nově pojišťovny hradit paruky, které dnes v plné výši hradí maximálně do tisíce korun jednou za rok, nebo stařecké hole (nikoliv slepecké nebo berle), kde se proplácel jeden kus za tři roky a maximálně sto třicet korun za kus. Přestanou proplácet také sedačky do vany a pod sprchu, kde nyní hradí jeden kus za pět let v maximální výši dva tisíce korun za kus.

Co se proplácet bude invalidní vozíky náplasťové inzulínové pumpy glukometry naslouchátka inhalátory některá očkování proti meningokoku

Naopak pacienti budou mít od prvního října zdarma kromě invalidních vozíků také infuzní pumpy s veškerým příslušenstvím (dva kusy za dva roky), náplasťové inzulínové pumpy, u kterých budou hrazeny kromě pořizovací ceny i náklady na provoz, glukometry, naslouchátka a inhalátory, a to včetně vysoce výkonných pro pacienty s cystickou fibrózou.

Pojišťovny proplatí i zdravotnické prostředky pro kompresní popáleninovou terapii a senzory na měření glykémie. Nově by měly hradit také očkování proti některým typům nebezpečné bakterie meningokok.