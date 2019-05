Novinky, ČTK

„V uplynulých týdnech byla proti mé osobě vedena masívní kampaň bez racionálního zdůvodnění jen proto, že jsem se rozhodl učinit přítrž nehospodárnému, ba protiprávnímu jednání ředitelů dvou prestižních institucí spadajících pod můj rezort,“ posteskl si Staněk.

Ministr čelil kritice v souvislosti s odvoláním ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

V dopise premiérovi uvedl, že se podle výsledků kontrol „dopustili řady protiprávních jednání, jimiž mohli způsobit českému státu a institucím, v jejichž čele stáli, nejen finanční, ale i reputační újmu“.

Úředníky zprostil mlčenlivosti



Uvedl také, že ke středečnímu datu zprošťuje povinnosti mlčení všechny úředníky ministerstva, kteří vypracovali audity v obou organizacích a že předává veřejnosti k posouzení všechny jejich auditní výstupy.

„Jsem odhodlán prokázat, že útoky mířené na mou osobu byly jen součástí štvavé kampaně bez ohledu na skutečný stav věcí,“ poznamenal.

„Jsem bytostně přesvědčen, že zákony mají platit pro každého, respektované osobnosti kulturního života nevyjímaje. V rámci vlády práva není nikdo nedotknutelný,“ napsal Staněk.

Poznamenal také, že je přesvědčen, že „demokracie, kde vládnou zjitřené vášně a slepota vůči faktům namísto racionálních argumentů a práva, je ve vážném nebezpečí“ a že ve svém boji za spravedlnost už necítil podporu od špiček ČSSD.

„Proto jsem se rozhodl vyhovět výzvě předsedy strany Jana Hamáčka a k 31. 5. 2019 rezignuji na post ministra kultury,“ doplnil.

Babiš: Myslím, že to pomůže



Premiér Andrej Babiš v pořadu Pressklub na Frekvenci 1 uvedl, že se o Staňkově odchodu z vlády dozvěděl od předsedy ČSSD Jana Hamáčka ve středu odpoledne.

„Já myslím, že to pomůže. Že to zklidní situaci, protože ten tlak byl velký. Ve finále já jsem i čekal, že to takhle dopadne," řekl Babiš.

Připomněl protesty proti Staňkovi kvůli odvolání Fajta a Soukupa. Podle něj se teprve v budoucnu ukáže, zda byla Staňkova kritika Fajta oprávněná nebo ne.

Rozhodnutí o příštím ministrovi kultury nechá na sociální demokracii. „Já v rámci koaliční smlouvy budu respektovat rozhodnutí ČSSD,“ řekl.