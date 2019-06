Jiří Novotný, Právo

„Hlavní příčinou těchto tragických událostí je nepoužívání cyklistických přileb. Jde přitom o investici v řádu stokorun, která může zachránit život,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Podle studie, kterou zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu, by přitom 37 procent ze zemřelých cyklistů nehodu přežilo, kdyby použili přilby.

Jen loni bylo v Česku evidováno 4281 nehod s účastí cyklistů, při nichž jich bylo usmrceno 38, těžce zraněno 396 a s lehkým zraněním jich vyvázlo 3219.

Podobné je to i letos. Například 9. května řešila policie na Zlínsku hned dvě takové nehody. V Želechovicích nad Dřevnicí narazil nezletilý cyklista do zad ženě jdoucí po cyklostezce. Žena utrpěla těžké zranění a cyklista lehké. Ke druhé nehodě došlo ve Slušovicích. Cyklista se při jízdě z kopce nestačil vyhnout muži jedoucímu na elektrokole. Jeden z nich utrpěl lehké zranění a druhý skončil v nemocnici s těžkým zraněním.

„Cyklisté by si měli uvědomit, že i pro ně platí pravidla silničního provozu. To platí i pro požívání alkoholu. V průměru u tří z deseti nehod zaviněných loni cyklisty byl zjištěn alkohol,“ upozorňuje Neřold.

Snaha prolomit nulovou toleranci

Cyklisté pod vlivem alkoholu do pouhého půl promile v krvi zavinili v roce 2018 celkem 76 nehod. Nejčastěji k nim přitom docházelo na silnicích nižších tříd nebo místních komunikacích. Někteří politici se přesto snaží prosadit, aby se cyklistům povolilo až půl promile, tedy dvě desetistupňová piva, aniž by za to byli pokutováni.

Senátní návrh novely zákona o silničním provozu, který má cyklistům požití alkoholu umožnit nejen na cyklostezkách, ale i na místních komunikacích a silnicích třetí třídy, prochází nyní schvalovacím procesem ve Sněmovně.

„Policie ztratila selský rozum a pokutuje na vinařských stezkách cyklisty. V Rakousku či Německu se jim přitom toleruje 0,5 promile alkoholu v krvi. V rámci příhraničního styku je proto třeba pravidla sjednotit,“ apeluje například senátor Jiří Vosecký (SLK), který je jedním z předkladatelů této novely.

Senátoři však nechtějí čekat a 2. května vrátili Sněmovně k novému hlasování návrh novely, která má umožnit půl promile vůdcům bezmotorových vodních plavidel. Přidali k tomu pozměňovací návrh, aby se to na cyklostezkách týkalo i cyklistů.

Jak v té souvislosti připomněl BESIP, při nehodách, které loni způsobili cyklisté pod vlivem alkoholu do půl promile, bylo loni těžce zraněno pět lidí a dalších 64 utrpělo lehké zranění. Zjištěná „nízká“ hladina alkoholu se na všech nehodách zaviněných cyklisty podílela u deseti procent z nich, na těžce zraněných sedmi procenty a na lehce zraněných plnou desetinou.