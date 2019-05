Novinky, ČTK

Sekava byl středoškolským učitelem. Zprávu o jeho úmrtí, kterou v úterý zveřejnil server iDnes, potvrdila mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

V době transplantace, se kterou původně nesouhlasil, už byl dva roky v invalidním důchodu. Zákrok v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) podstoupil 23. října 1984. Bez něj by mu zbývalo pár měsíců života. Pětihodinovou operaci provedl tým profesora Pavla Firta pod vedením tehdejšího šéfa IKEM Vladimíra Kočandrleho. Sekava se stal třetím pacientem, kterému v IKEM transplantovali srdce.

Úspěšná transplantace srdce, jehož dárkyní byla mladá žena, vrátila Sekavu do běžného života.

„Dostal jsem v IKEMu obrovský dar - život. Jsem také životním dlužníkem neznámé dárkyně, jejíž srdce mi umožňuje žít. Mohl jsem se i necelý rok po transplantaci vrátit do zaměstnání - do školy, kde jsem ještě přes 20 let působil," popsal svůj případ Novinkám Sekava letos v lednu u příležitosti 35 let transplantací srdce v tuzemsku.

Po necelém roce od transplantace se ve 49 letech vrátil za katedru. Vydržel tam až do svých 71 let.

Za 35 let transplantovali přes 1770 srdcí

Od roku 1984 u nás bylo transplantováno 1770 srdcí, více než 1100 bylo v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a kolem 600 v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie. První operace 31. ledna 1984 byla zároveň první v tehdejší východní Evropě.

V současné době se asi 40 procent nemocných dočká nového orgánu díky mechanické srdeční podpoře. Dříve téměř třetina pacientů na čekací listině zemřela, loni se podle přednosty Kardiocentra Jana Pirka srdce nedočkalo jen pět procent pacientů, ostatní dostali mechanickou podporu, se kterou mohou čekat na vhodného dárce i několik let. V IKEM jich implantovali již 367, zachraňují i pacienty, kteří srdce dárce dostat z různých důvodů nemohou.

Kromě mechanických podpor, které lékaři voperují na pomoc oslabenému srdci pacienta, od listopadu 2017 v IKEM používají i mechanismus, který srdce plně nahradí. Podle přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivana Netuky by mohlo být do budoucna i plnohodnotnou náhradou transplantací. "Operovali jsme prvních deset pacientů, aktuálně nabíráme dalších deset adeptů," dodal Netuka. Pražské centrum pod jeho vedením bude také školit ostatní nemocnice, které chtějí takzvaná biokompatibilní srdce používat.