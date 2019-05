Renáta Bohuslavová, Novinky

„Demonstruje se proti něčemu, ale v zásadě nevím proti čemu konkrétně. Zatím není podle mě úplně proti čemu demonstrovat. Paní ministryně nastoupila před několika týdny a nemám signály o tom, že by chtěla dělat zásadní opatření, naopak třeba podporuje to, že by měly být jasně definované důvody, proč lze odvolat nejvyššího státního zástupce,” řekl v pondělí před večerní demonstrací ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Protestující za nezávislost justice, o niž se obávají v souvislosti se jmenováním Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti, se toto pondělí sejdou na náměstích po Česku již potřetí. Podle organizátorů se protestu minulé pondělí jen na Staroměstském náměstí účastnilo zhruba 30 tisíc lidí.

Záznam: Demonstrace na Staroměstském náměstí proti jmenování Marie Benešové (zdroj: Novinky.cz)

Podle ministryně financí Aleny Schillerové jsou protesty jen zástupným důvodem a nevidí ze strany Benešové manévrovací prostor pro výrazné změny v justici.

„Připadá mi to jako zástupný problém a jako právník si neumím představit, jak by ona mohla ze své pozice něco ovlivňovat. Soudy i státní zastupitelství jsou nezávislé a jednají podle zákona,” reagovala Schillerová na obavy, že nová ministryně Benešová chystá změny v justičním systému.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová

FOTO: Petr Horník, Právo

Nicméně o změnách sama Benešová pár dní po svém nástupu do funkce mluvila. Například uvažuje o zásadním zeštíhlení justiční soustavy v Česku. Dosavadní, čtyřstupňový systém soudů a státních zastupitelství by nahradil třístupňový, z něhož by vypadly vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nevidí důvod, proč by se měla věcí zabývat vláda. „Je to věc, která ovlivňuje veřejné dění, ale nerozuměla bych tomu, proč by to mělo být na pořadu jednání vlády. Jsem ráda, že žijeme v době, kdy lidé mohou svobodně říkat svůj názor, a jsem ráda za občanský aktivismus,” dodala v pondělí před jednáním vlády.